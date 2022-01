Kraska straszy: płynnie przejdziemy z czwartej fali w piątą

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w „Sygnałach dnia” Polskiego Radia znów straszył kolejną falą koronawirusa. Polityk mówił też o „wielkiej” liczbie przypadków wariantu Omikron w Polsce – było to „aż” kilkadziesiąt zachorowań.

– Na dzień dzisiejszy mamy potwierdzonych i wpisanych do rejestru 52 nowe przypadki. Jeżeli patrzymy ten nowy wariant, jeżeli porównamy to do wariantu Delta, to szacujemy, że to jest w tej chwili 1,5 proc. wszystkich przypadków. To może wydawać się niedużo, ale jego zakaźność i jak szybko on się rozprzestrzenia w Europie Zachodniej, powinno budzić także nasz niepokój i budzi – mówił Waldemar Kraska w Polskim Radiu.

Nie ma czasu na odpoczynek. Z czwartej fali wskakujemy na piątą

Wiceminister twierdzi, że wszystko wskazuje na to, że zaraz czeka nas piąta fala koronawirusa, choć przecież według niego nawet ta czwarta się nie skończyła.

– Wszystko na to wskazuje, że dość płynnie przejdziemy z czwartej fali w falę piątą, bo ten nowy wariant koronawirusa niestety jest bardzo zakaźny, on bardzo szybko się rozprzestrzenia i prawdopodobnie także i u nas on dość szybko zdominuje wariant Delta – stwierdził Waldemar Kraska w „Sygnałach dnia” PR1.

To zła informacja dla Polaków, bo oznacza również piątą falę obostrzeń…

Źródło: Polskie Radio