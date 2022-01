Prezydent Siemianowic Śląskich apeluje do Polaków. „Oni się obudzili po 3. dawce, że coś jest nie tak” [VIDEO]

Prezydent Rafał Piech po raz kolejny zabrał głos w sprawie segregacji sanitarnej i „dobrowolnej” szprycy. Jak podkreślał samorządowiec, na zachodzie Europy już teraz panuje przymus. Apelował do Polaków, by walczyli o swoją wolność.

– Przecież wiemy, że Polska to jest wolny kraj, kraj ludzi świadomych. Europa – oni się poddali. Oni dzisiaj są zniewoleni. Tam już są przymusy, tam ten dobrobyt ich zaślepił. Oni się obudzili po 3. dawce, że coś jest nie tak i zaczęli teraz protestować. Niestety, teraz to już jest za późno. Ale w Polsce za późno jeszcze nie ma i jest wiele do zrobienia – mówił Rafał Piech.

– Wy mówicie: co my sami możemy zrobić. Ale zobaczcie teraz na tę grafikę. Widzicie miliony rybek. Kiedy one się łączą razem, tworzy się potężna, ogromna ryba, która jest w stanie połknąć niebezpiecznego i złego rekina. Widzicie to? To jest pięknie zobrazowane, co możemy zrobić, kiedy tak naprawdę połączymy się w silną grupę milionów Polaków – podkreślił samorządowiec, nawiązując do obrazka z nagrania.

– Tak naprawdę nas jest potężna grupa, ich jest kilku. Nie możemy się dać zmanipulować, oszukiwać i zniewalać – dodał.

Jak mówił, dzwonią do niego pielęgniarki, lekarze, nauczyciele. Prezydent Siemianowic Śląskich zwrócił się do nich z apelem.

– Podamy wam dokładny drogowskaz, jak macie działać, w sytuacji kiedy będą was szykanować i wymagać tego, abyście się zaszczepili. Jeżeli w danym szpitalu połączycie się lekarze, pielęgniarki i będzie was przynajmniej kilkanaście, dwadzieścia, dwadzieścia pięć, trzydzieści osób, jeżeli wy im powiecie, że jeżeli tak, to wy w tym momencie przestajecie pracować w danym dniu. Wiecie doskonale, że taki oddział, który nie ma odpowiednich norm ilości lekarzy, pielęgniarek nie może normalnie funkcjonować. O tym mówi rozporządzenie – wskazał.

– Bardzo was proszę moi drodzy, abyście łączyli się w takie grupy – zaapelował Piech.