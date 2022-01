RPP podniosła stopy procentowe. Stopa referencyjna najwyżej od 2014 roku

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 1,75 proc. do 2,25 proc.

Jak poinformowała Rada Polityki Pieniężnej po wtorkowym posiedzeniu, Rada podjęła decyzję o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 50 pkt. bazowych.

Decyzja RPP wchodzi w życie od 5 stycznia.

Zgodnie z wtorkową decyzją RPP:

stopa referencyjna wzrosła do 2,25 proc.,

stopa lombardowa do 2,75 proc.,

stopa depozytowa do 1,75 proc.,

stopa redyskonta weksli do 2,3 proc.,

stopa dyskontowa 2,35 proc.

Ostatniej RPP dokonała na początku grudniu. Wówczas wszystkie stopy procentowe NBP wzrosły o 50 pkt. bazowych. W grudniu stopa referencyjna została do 1,75 proc., stopa lombardowa wzrosła do 2,25 proc., depozytowa do 1,25 proc., stopa redyskontowa weksli do 1,8 proc., a dyskontowa weksli do 1,85 proc.

„RPP podnosi stopy o 50pb – stopa referencyjna rośnie do 2,25%, najwyżej od października 2014. To nie jest ostatni ruch RPP – oczekujemy, że zasięg podwyżek to (co najmniej) 3,50%” – czytamy na twitterowym koncie PKO Research.

RPP podnosi stopy o 50pb – stopa referencyjna rośnie do 2,25%, najwyżej od października 2014. To nie jest ostatni ruch RPP – oczekujemy, że zasięg podwyżek to (co najmniej) 3,50%. — PKO Research (@PKO_Research) January 4, 2022

To już czwarta podwyżka stóp procentowych NBP w ciągu ostatnich czterech miesięcy.

Źródło: PAP/Twitter