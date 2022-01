SZOK! Minister zdrowia powiedział to wprost: być może jest to ostatnia fala zakażeń

„Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się wariantu Omikron koronawirusa we Francji i na świecie możliwe jest, że wykształcimy pewną formę odporności zbiorowej” – powiedział francuski minister zdrowia Olivier Veran. „Być może jest to ostatnia fala zakażeń” – podkreślił.

„Ze względu na wysoki wskaźnik infekcji w kraju i na świecie możliwe jest wykształcenie pewnej formy odporności, czy to poprzez szczepienia, czy zakażenie” – powiedział covidiański szef francuskiego ministerstwa zdrowia. On też, rzecz jasna, jest fanem szprycowania, jednak – co daje się zauważyć – dostrzega chyba, że całe to szaleństwo zaczyna być już bardzo uciążliwe, także dla władz wielu krajów.

„Omikron powoduje mniej przypadków ostrej niewydolności oddechowej, dlatego zapotrzebowanie na łóżka (na oddziałach) intensywnej terapii jest mniejsze. Z drugiej strony (wariant ten) może przykuć do łóżka więcej osób, dlatego spodziewamy się dużego napływu pacjentów zajmujących zwykłe łóżka szpitalne” – napisał także, cytując ministra zdrowia, dziennik „Liberation”.