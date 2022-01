Bezczelny jak Andrusiewicz. Rzecznik MZ: Jeżeli epidemia dotyka społeczeństwa schorowanego, to jest więcej zgonów

Jeżeli epidemia dotyka społeczeństwa schorowanego, to więcej osób trafia do szpitala, ale niestety jest też więcej zgonów – powiedział we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że wynika to z kilkudziesięciu lat, w których niepodejmowane były inicjatywy z zakresu profilaktyki.

Według Andrusiewicza Polska zmaga się z tymi samymi problemami, z którymi zmagają się wszystkie państwa w Europie – są to problemy z dostępnością łóżek w szpitalach i dostępnością personelu medycznego.

– Dlatego pozyskujemy personel zza naszej wschodniej granicy. To jest kilkaset dodatkowych osób, które zasiliło polski system ochrony zdrowia – zastrzegł.

Andrusiewicz zaznaczył, że stosunkowo duża liczba zgonów na COVID-19 w Polsce, w porównaniu z innymi krajami Europy, wynika z tego, jakiego społeczeństwa dotyka epidemia.

– Jeżeli dotyka społeczeństwa schorowanego, to społeczeństwo to inaczej reaguje – szybciej trafia do szpitala, jest więcej hospitalizacji, ale niestety też więcej zgonów – zastrzegł.

Dodał, że fakt, że jesteśmy schorowanym społeczeństwem „to nie jest kwestia ostatniego roku czy dwóch lat, trzech lat czy pięciu lat”. – To jest kwestia kilkudziesięciu lat, w których niepodejmowane były inicjatywy z zakresu profilaktyki – takie inicjatywy, jak była podjęta w ubiegłym roku – profilaktyka 40 plus. To jest wskazanie, że powinniśmy się badać. Liczba niezdiagnozowanych cukrzyc w Polsce, chorób układów krążenia – to wszystko wpływa na to, co się potem dzieje w epidemii – ocenił Andrusiewicz.

Zdaniem rzecznika MZ skoro części Polaków nie przekonują do zaszczepienia się dane o liczbie zgonów wśród osób niezaszczepionych, to nie przekona ich „reklama z aktorem czy sportowcem”. – Zgon chyba przemawia bardziej do naszej świadomości niż jakikolwiek sportowiec – ocenił.

Źródło: PAP