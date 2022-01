Facebook dzisiaj zaatakuje Konfederację. Wiceminister ujawnił informacje

– Otrzymałem informację o tym, że Meta [właściciel m.in. Facebooka] planuje dziś zdjąć fanpage Konfederacji. Możemy mieć różne poglądy, nie ma zgody na równych i równiejszych w sieci – napisał na Twitterze Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jeśli te doniesienia okażą się prawdziwe, to będzie to bezprecedensowy atak amerykańskiego giganta mediów społecznościowych na największą polską partię prawicową. Można to odczytać jako bezpośrednie mieszanie się do polskiej polityki.

Cieszyński informuje, że powodem usunięcia strony miałoby być „złamanie regulaminu dot. informacji o COVID”. Jednocześnie sam przyznaje się do zgłaszania stron.

– Ale masa dezinformacyjnych treści na których platforma zarabia dalej wisi w sieci, więc chyba to nie do końca to. Kiedy sam zgłaszałem takie strony, Meta odpowiadało, że manipulacyjne treści są OK – informuje pisowski polityk.

Na doniesienia zareagowali już politycy Konfederacji. Nie ukrywają oni swojego zdziwienia – nie dostali oni bowiem takich informacji, jakie posiadł przedstawiciel rządu, choć mowa o ich fanpage’u.

– Bardzo ciekawa sytuacja bo nam facebook takiej informacji nie przekazał! Dobrze pokazuje nietransparentny styl działania wielkich korporacji – napisał na Twitterze Krzysztof Bosak.

– Hej Meta, jeśli macie jakiś problem to napiszcie o co chodzi zamiast knuć z rządem za plecami opozycji! – dodał narodowiec.

– Największy profil polskiej partii politycznej na Facebooku, profil Konfederacji, ma zostać dziś usunięty przez administrację portalu – pisze z kolei Robert Winnicki. – Globalne korporacje po raz kolejny uderzają w wolność słowa i demokrację. To totalizm w XXI wieku, z którym trzeba za wszelką cenę walczyć – stwierdza polityk.

– Jeśli to prawda i dzisiaj strona Konfederacji zleci z Facebooka (a mamy ostatnio bardzo ucinane zasięgi), to jest to sytuacja nad wyraz skandaliczna. Mówimy o UGRUPOWANIU PARLAMENTARNYM. W tym momencie Facebook ingeruje w polską scenę polityczną. To dotyka naszej racji stanu – pisze Tomasz Grabarczyk z partii KORWiN.

– Po shadowbanie na moim profilu FB, który do dziś od kilku miesięcy funkcjonuje, przeniosłem się praktycznie całkowicie na Twittera. Teraz czytam, że FB zamierza zamknąć profil partii, która ma w sondażach po 10%. Jeżeli to się stanie, będzie to atak zewnętrzny na debatę w Polsce – pisze wolnościowiec Artur Dziambor.

– Profil FB Konfederacji to największy profil partii w Polsce. Regularnie w TOP3 w zasięgu ze wszystkich profili w PL. Przez 10 miesięcy 2021 r (do shadowbana) uzyskał ponad 1 mld wyświetleń. Ban to działanie stricte polityczne. Komu na nim zależy? Z kim to konsultowali? – pisze przewodniczący koła Konfederacji i jeden z liderów partii KORWiN – Jakub Kulesza.

Przypomnijmy, że nie byłby to pierwszy tak bezczelny ruch ze strony Facebooka. Gigant usunął już konto Janusza Korwin-Mikkego – jednego z najważniejszych polityków na polskiej prawicy, lidera ruchu wolnościowego w Polsce. Stronę obserwował 800 tys. osób.