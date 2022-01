Kazachstan w ogniu. Płoną budynki lokalnej władzy [FOTO/VIDEO]

Do największego protestu doszło w byłej stolicy kraju Ałmaty. Demonstranci wdarli się miejscowego akimatu (siedziba Akima, lokalnej władzy mianowanej przez prezydenta) i podpalili budynek.

More smoke over Almaty city council https://t.co/lOEYvpdvw1 pic.twitter.com/QjE0hSJytN

Płonie także miejscowa prokuratura.

Prosecutor's office of Almaty set on fire https://t.co/ajltOqgzEp pic.twitter.com/iLcW80Y2i4

W relacjach na żywo słychać liczne wybuchy i jakby serie z broni maszynowej. Pojawiły się zdjęcia pokazujące rannych żołnierzy.

Almaty: multiple soldiers injured, some reportedly have gunshots wounds https://t.co/htkiWWRYaD pic.twitter.com/XTvYN297bB

Demonstrators burst into the Almaty administration building. The building is on fire. #Kazakhstan #Казахстан #protests pic.twitter.com/NMNiQd6Yfi

