Wielkopolska. „Umiarkowane” zainteresowanie dawką przypominającą szczepienia przeciwko Covid-19

18 proc. Wielkopolan przyjęło dotąd przypominającą dawkę preparatu przeciw COVID-19; region jest pod tym względem na dziewiątym miejscu w kraju – poinformował Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

Po pełnej dawce szczepionki przeciw COVID-19 jest obecnie 59 proc. Wielkopolan – to drugi wynik w kraju. Pośród osób do 19. roku życia zaszczepionych jest 18 proc. mieszkańców województwa.

Rzeczniczka Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (WOW NFZ) Marta Żbikowska-Cieśla podkreśliła, że Wielkopolska nadal znajduje się powyżej ogólnopolskiej średniej pod względem pełnego zaszczepienia populacji – dwiema dawkami szczepionek dwudawkowych lub jedną Johnson&Johnson. Średnia dla całej Polski wynosi nieco ponad 55 proc. Województwo wielkopolskie wyprzedza jedynie Mazowsze, gdzie jest prawie 61 proc. osób w pełni zaszczepionych.

„O ile pod względem przyjęcia pełnej dawki Wielkopolska znajduje się na drugim miejscu w Polsce, to gorzej jest, jeśli spojrzymy przez pryzmat liczby osób, które zdecydowały się na dawkę przypominającą. Nasz region plasuje się dopiero na dziewiątym miejscu z wynikiem niecałych 18 proc. populacji zaszczepionej dawką przypominającą. Tygodniowa i miesięczna dynamika niestety nie wskazuje, by w najbliższym czasie miało się to zmienić” – podkreśliła.

Dane o szczepieniach z podziałem na kategorie wiekowe

W grupie wiekowej 5-11 lat, która rozpoczęła szczepienia w połowie grudnia ub. roku, po pierwszej dawce szczepionki jest 24 tys. dzieci z Wielkopolski. To drugi wynik w Polsce, po województwie mazowieckim (44 tys. podanych pierwszych dawek), a przed województwem śląskim (21 tys. dawek).

W populacji do 19. roku życia pełną dawkę przyjęło na razie nieco ponad 18 proc. Wielkopolan, co plasuje region na trzecim miejscu za Mazowszem (18,5 proc.) i woj. kujawsko-pomorskim (19 proc.).

Na pierwszych miejscach wśród najlepiej zaszczepionych powiatów i miast na prawach powiatu znajdują się: Poznań (72,5 proc.), powiat poznański (64 proc.) oraz powiat szamotulski (blisko 64 proc.).

Na przeciwnym biegunie nadal znajdują się powiaty: kaliski (47 proc.), kolski, ostrzeszowski i gostyński (poniżej 50 proc.). To jedyne powiaty w Wielkopolsce, gdzie nadal zaszczepione jest poniżej połowy populacji.

WOW NFZ podał, że najlepiej wyszczepioną gminą w Wielkopolsce jest gmina Wronki (pow. szamotulski). Osiąga ona wynik niemal 75 proc. zaszczepionych mieszkańców. Najgorzej – niemal od początku akcji szczepień przeciw COVID-19, wypada gmina Brzeziny w powiecie kaliskim. Pełną dawkę szczepionki przyjęło tam 37 proc. mieszkańców.