Kazachstan. Ostre walki w Ałmaty. Dziesiątki zabitych. Będzie interwencja państw trzecich [VIDEO]

Armenia od 1 stycznia 2022 roku przewodniczy rotacyjnie OUBZ. W skład organizacji wchodzą: Kazachstan, Armenia, Białoruś, Rosja, Tadżykistan i Kirgistan. Każde z państw rotacyjnie przewodzi organizacji.

Paszynian podkreślił, że decyzję o wysłaniu sił pokojowych „na ograniczony okres czasu” podjęto w odpowiedzi na apel prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa oraz „wobec zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i suwerenności republiki Kazachstanu spowodowanych, między innymi, przez ingerencję zewnętrzną”.

Tokajew wcześniej zaapelował o taką pomoc do ODKB, sojuszu wojskowego pod przewodnictwem Rosji, w którego skład wchodzą jeszcze Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.

Photo from yesterday of Almaty’s city administration building, per Valery Sharifullin at TASS pic.twitter.com/h7y8rHKGOx

Paszynian nie ujawnił jak liczne będą to siły, ani kiedy zostaną wysłane. Oficjalnie siły organizacji mają pilnować tylko porządku i infrastruktury a nie uczestniczyć w tłumieniu protestów. Ale taka pomoc pozwoli prezydentowi Kazachstanu przerzucić siły do walki.

Odpowiednimi siłami dysponuje oczywiście głównie Rosja i to ona zaczęła najszybciej operację przerzucania żołnierzy do Kazachstanu. Na radarach lotniczych widać liczne samoloty transportowe, które rozpoczęły operację przerzucania sił interwencyjnych.

#Kazakhstan #CSTO #RuAF An-124 heavy transport heading to Kazakhstan. An Il-76 is flying from Pskov to #Belarus possibly to pick up Belorussian servicemen pic.twitter.com/9gy8M3mI5f

A walki w Kazachstanie nadal trwają.

Liczne oddziały żołnierzy, wspieranych przez kilkanaście transporterów opancerzonych, pojawiły się w czwartek rano na centralnym placu największego miasta Kazachstanu – Ałmaty, gdzie tysiące ludzi protestują przeciwko polityce rządu – informuje agencja Reutera powołując się na świadków.

This video, filmed by @Tass_Agency reporters, shows footage of dozens of soldiers shooting down Satpaev St towards republic square in Almaty (43.238413, 76.947619), there is an intense amount of gunfire, presumably in the direction of protesters (unclear if there's firing back). pic.twitter.com/CVq98XFME6

Na placu słychać odgłosy wymiany ognia między żołnierzami i niezidentyfikowanymi uzbrojonymi osobami.

Według agencji TASS, powołującej się na miejscowe źródła, wojsko rozpoczęło operację „oczyszczania miasta z elementów wzniecających niepokoje”. Wszyscy mieszkańcy dostali SMSy informujące o operacji i nakazujące pozostanie w domach.

🇰🇿⚡More than 200 people were detained during the riots in Almaty, the largest city in #Kazakhstan.

95 police officers were injured, 37 official vehicles were damaged. pic.twitter.com/AAXEJsV2fC

