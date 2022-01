Koronaprotest w Monachium. Policja użyła pałek i gazu pieprzowego [VIDEO]

To kolejny protest w Niemczech przeciwko decyzjom władzy podejmowanym pod pretekstem walki z pandemią koronawirusa.

Policja zwróciła zebranym uwagę na obowiązujące ogólne rozporządzenie miasta Monachium, zgodnie z którym niezarejestrowane demonstracje są zabronione.

Po tym nastąpiły gwizdy, buczenie i protesty demonstrantów. Słychać też było okrzyki „wolność” – relacjonuje portal BR.

Następnie policja rozbiła niezarejestrowane zgromadzenie i otoczyła kordonem Marienplatz. Większość z manifestantów ostatecznie zastosowała się do prośby policji o powrót do domu.

Część osób próbowała jednak przedrzeć się przez kordon policji. Funkcjonariusze użyli pałek i raz gazu pieprzowego. Dwóch policjantów i trzech protestujących zostało rannych, ci ostatni doznali podrażnień od użytego gazu pieprzowego.

#Germany 🇩🇪 #Munich Can someone call the police? FarmaAgents are attacking peaceful civilians pic.twitter.com/EFH9r1TcRr

Anti-COVID mandate protestors in Munich break through police lines and refuse to give in to authoritarianism. pic.twitter.com/KrKGY9fuXK

Policja podała bilans wieczornych demonstracji: 1130 osób zostało zgłoszonych za naruszenie porządku ogólnego, około 100 za naruszenie ustawy o ochronie przed zakażeniami. Ponadto postawiono 35 zarzutów karnych, w tym napaść na funkcjonariuszy organów ścigania, niebezpieczne zakłócanie ruchu drogowego i znieważenie.

The protests follow Tuesday’s protest, which drew crowds of around 35,000 people nationwide. (Independent) #Munich pic.twitter.com/yJcZFc1hvz

Huge crowds have once again gathered in Bavaria to demonstrate.

#Germany 🇩🇪 The FarmaPolice in #Munich seems to have fund a new way to bring more fear to your children.

First you separate the father from his child then you screem at him like a maniac and finally you make sure the kid cries.

'The 'I was just doing my job' isn't gonna fly ! pic.twitter.com/QUIAdBzkDE

— La French ConAction..🇫🇷 (@LFConaction) January 5, 2022