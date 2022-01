Przesuwanie granic. Włochy wprowadzają obowiązek szczepień dla wszystkich powyżej 50. roku życia

Najpierw dobrowolna i dla chętnych, potem obowiązkowa dla wybranych grup, a dla zaszczepionych przywileje i udogodnienia w życiu społecznym. Teraz, we Włoszech, ma wejść obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla wszystkich powyżej 50. roku życia. Tym samym kolejna covidowa granica zostaje przesunięta.

Rząd Włoch podjął w środę, 5 stycznia decyzję o wprowadzeniu obowiązku szczepień przeciw Covid-19 dla osób powyżej 50 lat. Zapis ten znalazł się w nowym dekrecie przyjętym podczas obrad Rady Ministrów.

Tym samym we Włoszech będą obowiązywać jedne z najbardziej surowych covidowych przepisów i nietrudno wyobrazić sobie, że zamordystyczne rozwiązania znajdą naśladowców w innych krajach.

Obowiązek szczepień dla osób powyżej 50. roku życia wejdzie w życie w kraju, w którym po dwóch dawkach szczepionki jest 86 proc. ludności, a ponad 20 mln mieszkańców, czyli jedna trzecia całej populacji, przyjęło już dawkę przypominającą.

Decyzja w tej sprawie zapadła po bardzo burzliwych według mediów obradach rządu w dniu, gdy zanotowano nowy rekord zakażeń od początku pandemii – ponad 179 tys. infekcji w ciągu jednej doby.

Kilka ugrupowań szerokiej koalicji rządowej chciało wprowadzenia obowiązku szczepień dla wszystkich. Ostatecznie wypracowano tzw. kompromisowe rozwiązanie, choć wielu nie ma wątpliwości, że obowiązkowe szczepienia dla wszystkich są kwestią czasu.

Szef rządu powiedział po posiedzeniu: „Chcemy zatrzymać wzrost krzywej zakażeń i nakłonić Włochów, którzy dotąd się nie zaszczepili, by to zrobili. Interweniujemy szczególnie w sprawie grup wiekowych, które są bardziej narażone na hospitalizację, by zredukować presję na szpitale i ratować życie”.