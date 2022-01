KORONAZAMORDYZM. Niezaszprycowani nie wyjdą z domu bez istotnego powodu

Filipiny ogłosiły we wtorek, że rozszerzają lockdown dla niezaszprycowanych osób wokół stolicy, Manili, po odnotowaniu wzrostu liczby przypadków COVID-19. Nowe przepisy zabraniają niezaszprycowanym mieszkańcom opuszczania swoich domów z wyjątkiem listy istotnych powodów.

W poniedziałek rada zarządzająca Metropolitan Manila ogłosiła, że wymaga od niezaszprycowanych osób „uregulowania ich mobilności” przynajmniej do 15 stycznia, kiedy to ma wygasnąć podwyższony alert nałożony na metropolię.



Decyzja została podjęta na podstawie głosowania burmistrzów i uzasadniana jest skokowym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem.

Niezaszprycowani nie wyjdą z domu bez istotnego powodu

Zgodnie z zarządzeniem niezaszprycowane osoby nie będą mogły wychodzić z domu, chyba, że będzie to konieczne. Za istotne powody uznaje się zakup niezbędnych towarów, cele medyczne oraz pracę.

Niezaszprycowani nie będą mogli wejść do restauracji, centrów handlowych, hoteli i wszelkich innych miejsc rozrywki. Nie mogą także korzystać z transportu publicznego. Co więcej co dwa tygodnie będą musieli poddać się testom na koronawirusa, aby zostać dopuszczonym do pracy. Za testy będą musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Osoby naruszające przepisy będą karane grzywną w wysokości do tysiąca dolarów lub aresztem na okres do sześciu miesięcy.

„Pomimo dostępności szczepionek istnieje pewna liczba osób, które stanowczo nie chcą się zaszczepić i w ten sposób stają się bardziej podatne na ciężkie przypadki zakażenia wirusem COVID-19, które z kolei wymagają opieki szpitalnej, tym samym nadmiernie obciążając system opieki zdrowotnej ze szkodą dla zdrowia publicznego”, stwierdziła rada w notatce.

Limity gości

Osoby w pełni zaszprycowane mogą się swobodnie poruszać, ograniczone są jedynie zajęcia związane z bliskim kontaktem. Jednak także zaszczepieni mogą mieć problem z wejściem do wielu miejsc, gdyż obowiązują limity.

Restauracje, bary, jadłodajnie etc. mogą obsługiwać jedynie zaszprycowanych klientów i to z limitem maksymalnie 30 procent gości wewnątrz pomieszczeń i 50 procent na zewnątrz. Również wszyscy pracownicy powinni być w pełni zaszczepieni.

Tym samym zasadom podlegają takie miejsca jak salony fryzjerskie, salony kosmetyczne i zakłady pielęgnacji włosów lub paznokci, kliniki kosmetyczne, estetyczne lub dermatologiczne, ośrodki odnowy biologicznej i masażu oraz kościoły i miejsca kultu religijnego.

