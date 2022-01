Kurator oświaty przeciwna przymusowi szczepień. Niedzielski: to „oznaki braku rozumu”

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak powiedziała w wywiadzie, że jest przeciwna przymusowi szczepień. Minister zdrowia Adam Niedzielski zarzucił jej „brak rozumu”.

Barbara Nowak oświadczyła w Radiu Zet, że „absolutnie nie zgadza się”, aby „kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać”. – Zwłaszcza, jeżeli mówimy o szczepionkach, które, tak jak wszyscy wiedzą, jeszcze nie są do końca stwierdzone konsekwencje stosowania tego eksperymentu – oznajmiła. Dodała jeszcze, że szczepienie to „wolna decyzja każdego wolnego człowieka” i nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy sama jest zaszczepiona.

Minister zdrowia Adam Niedzielski skrytykował tę wypowiedź w bardzo ostrych słowach. Pojawiły się m.in. oskarżenia o „brak rozumu”.

– O takich wybrykach słyszymy systematycznie od czasu do czasu, że znajduje się osoba, jeśli można tak powiedzieć, oświecona, która uważa, że potrafi przeciwstawić swoim nikłym autorytetem się całemu światu nauki. Niestety to są oczywiście kolejne wpadki, niefortunne wypowiedzi, bo rzeczywistość jest taka, że nie jest to żaden eksperyment, że w tej chwili już jesteśmy w takiej rzeczywistości, gdzie nie opieramy się tylko i wyłącznie na deklaracjach producentów, którzy przeprowadzili te wstępne badania. Opieramy się już na rzeczywistych obserwacjach. Widzimy że szczepienie 60-krotnie, to są dane z Polski, chroni przed zgonem w stosunku do osób niezaszczepionych – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej.

– Oczywiście potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu i apeluję, żeby mieć pewnego rodzaju wstrzemięźliwość, bo jeżeli ktoś chce się popisać, chce zaistnieć medialnie, bo to zawsze przyciąga uwagę, powinien jednocześnie zdawać sobie sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność, bo każda osoba, która ze względu na taką wypowiedź zwątpi, zrezygnuje ze szczepienia, to jest osoba, której życie i zdrowie właśnie obciąża odpowiedzialność tych tzw. autorytetów, które do tego namawiają – powiedział Niedzielski.

Minister zasugerował ponadto, że kurator powinna zostać odwołana: – Oczywiście że powinna [ponieść odpowiedzialność małopolska kurator oświaty]. Jeżeli oczekuje pani krótkiej odpowiedzi, uważam że takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację – powiedział.

Źródło: Radio Zet, NCzas