Przed nami ciepły weekend. Miejscami słabe opady śniegu [PROGNOZA]

W sobotę zacznie napływać do Polski cieplejsze powietrze polarne morskie, tylko na krańcach wschodnich utrzyma się powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w Bieszczadach okresami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i zachodzie oraz w centrum kraju okresami opady śniegu, na zachodzie i nad morzem także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -2 st. na wschodzie do 1 st. w centrum i 3 st. na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu. Na Przedgórzu Sudeckim lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -10 st. w kotlinach karpackich do -4 st. w centrum kraju i -2 st. na zachodzie oraz -1 st., 0 st. nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę na zachodzie i północy kraju zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami słabe opady śniegu, na krańcach zachodnich możliwy deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od -2 st. na północnym wschodzie do 1 st. w centrum i 4 st. na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie na ogół umiarkowane. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -3 st. Wiatr słaby, południowy. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 1 st. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

(PAP)