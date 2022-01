COVIDOWY AMOK. Kary dla niezaszprycowanych nawet do 1500 euro

Od 100 do 1500 euro wynosić będą we Włoszech kary dla osób od 50. roku życia, które nie zaszczepią się przeciwko Covid-19 i tych w każdym wieku, które naruszą przepisy o wymogu przepustki sanitarnej. Poinformowały o tym źródła rządowe w związku z wejściem w życie obowiązku szczepień dla osób powyżej 50 lat.

Kary finansowe dla tej grupy wiekowej będą obowiązywać od 1 lutego – wyjaśniono.

Podstawowa kara wynosić będzie 100 euro. Jej wysokość wywołała polemikę. Pojawiły się opinie, że jest zdecydowanie za niska, bo odpowiada dwóm mandatom za parkowanie w niedozwolonym miejscu. Skrytykowali to między innymi pracownicy służby zdrowia.

Rząd wyjaśnił, że nie jest to jedyna przewidziana kara. Przypomniano, że pracownikom , którzy nie mają wzmocnionej przepustki covidowej, wystawionej na podstawie szczepienia lub wyleczenia już teraz grozi zawieszenie w obowiązkach oraz brak pensji, a także kara od 600 do 1500 euro, jeśli wejdą do miejsca pracy bez certyfikatu. W razie ponownego naruszenia przepisów wysokość grzywny zostanie podwojona.

Ponadto już obowiązują kary od 400 do 1000 euro dla wszystkich obywateli, bez względu na wiek, za wejście bez tzw. Green Pass wszędzie tam, gdzie jest on wymagany. Dotyczy to między innymi środków transportu, lokali gastronomicznych, placówek kultury, obiektów sportowych i masowych imprez.

Źródło: PAP