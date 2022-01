„Faszyzm medyczny” na Beskidzkiej Izbie Lekarskiej. Polacy pokazali, co sądzą [FOTO]

Na jednej ze ścian Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej w czwartek 6 stycznia w południe ujawniono napisy oraz symbol Polski Walczącej. „Faszyzm medyczny” oraz „Big pharma dogs” – można przeczytać na budynku. Sprawa trafiła na policję.

Jak donosi portal bielsko.biala.pl, 6 stycznia w południe na jednej ze ścian w siedzibie BIL przy ul. Bystrzańskiej odkryto namalowane najprawdopodobniej sprayem napisy: „Faszyzm medyczny” oraz „big pharma dogs”, a także powstańczą „kotwicę”.

„Niespełna trzy miesiące temu cieszyliśmy się z nowego budynku Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Niemalże trzy tygodnie temu świętowaliśmy wspólnie przy bożonarodzeniowym jarmarku, wsłuchując się w piękne i nastrojowe kolędy. Życzyliśmy sobie zdrowia, bezpieczeństwa i jak najszybszego końca pandemii” – żaliła się na Facebooku bielska senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komor, która poinformowała o incydencie.

Grzmiała również, że medycy codziennie walczą o życie tysięcy Polaków. „Walka jest nierówna, ale robimy to dla WAS! Dostajemy mnóstwo podziękowań i słów wdzięczności, to bardzo budujące i motywujące do dalszej pracy. Jednak zdarzają się tacy, którzy nie potrafią tego docenić. Otrzymaliśmy także kilka słów od nich, co widać na załączonych zdjęciach. Brak mi słów” – dodała.

W podobnym tonie sprawę relacjonował także Polsat News. Widzowie mogli się dowiedzieć, że na budynku Beskidzkiej Izby Lekarskiej pojawiły się „antyszczepionkowe napisy”.

Polsat News: ❌ "anty-szczepionkowe napisy na budynku Beskidzkiej Izby Lekarskiej: Big Pharma Dogs, Medyczny Faszyzm"!!! 👇 pic.twitter.com/YwPE5ZArSX — Sławomir Ozdyk (@sanctus_securit) January 8, 2022

Gorgoń-Komor poinformowała, że sprawa została zgłoszona na policję. Na nagraniach z monitoringu ma być widać sprawców.

Źródła: bielsko.biala.pl/Twitter