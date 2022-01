Kaczyński to cwaniak pierwszej wody? Tak sugeruje… sam Kaczyński!

Według wyliczeń „Faktu”, Polski Ład zmniejszy emeryturę i pensję Jarosława Kaczyńskiego. Kilka tygodni temu prezes PiS zapewniał, że na Polskim Ładzie stracą tylko i wyłącznie cwaniacy. Czyżby miał na myśli samego siebie?

Jeden wielki burdel – tak można w skrócie określić pierwsze dni funkcjonowania „Polskiego Ładu”. Gros osób (m.in. nauczyciele, pielęgniarki, mundurowi) otrzymało pensje niższe, choć rząd zapewniał, że na rewolucji podatkowej nie tylko nie stracą, a wręcz zyskają. PiS przerzuca teraz winę na księgowych, ale jednocześnie zapowiada pierwsze poprawki do Polskiego Ładu, wprowadzonego w pośpiechu i bez przygotowania.

Kaczyński straci na Polskim Ładzie

Na Polskim Ładzie stracić ma także Jarosław Kaczyński. Według wyliczeń „Faktu” będzie to ok. 1200 zł miesięcznie.

Gazeta zwraca uwagę, że Kaczyński pobiera pensję i emeryturę, a ulga zadziała tylko na jedno z tych źródeł dochodu – na emeryturę.

„Podatek od pensji będzie wyliczany już na innych, mniej korzystnych zasadach. W dodatku zarówno od pensji, jak i emerytury prezes PiS będzie musiał zapłacić 9-proc. składkę zdrowotną” – czytamy.

Według „Faktu”, pensja Kaczyńskiego to ok. 18 tys. zł brutto (bez dodatku stażowego), a emerytura – ok. 7 tys. zł brutto.

„Przed zmianami z tych dwóch źródeł wicepremier dostawał ponad 17 tys. zł miesięcznie na rękę. Z wyliczeń Instytutu Emerytalnego dla Faktu wynika, że teraz emerytura skurczy się mniej więcej o 200 zł miesięcznie na rękę, a wynagrodzenie z KPRM – nawet o 1000 zł” – pisze gazeta.

Kaczyński: Na Polskim Ładzie stracą cwaniacy

Ledwie kilka tygodni temu na antenie RMF FM Kaczyński zaręczał, że na Polskim Ładzie stracą tylko cwaniacy.

– Dla dokonania pozytywnych zmian potrzebne są dochody państwa. Tylko ci, którzy żyją z cwaniactwa, mogą na tym stracić (na zmianach podatkowych z Polskiego Ładu – red.). A cała reszta na tym zyska – mówił Kaczyński.

Czyżby do grona cwaniaków prezes zakwalifikował samego siebie?