[TYLKO U NAS] Braun o segregacyjnej ustawie 1846: wybrzmiały miażdżąco-krytyczne głosy. Jestem dumny i wdzięczny [VIDEO]

O zlikwidowaniu profilu Konfederacji na Facebooku, możliwych przyspieszonych wyborach, zaostrzonej segregacji sanitarnej, podsłuchach Pegasusem i mailach Dworczyka – Grzegorz Braun w rozmowie z Tomaszem Sommerem komentuje ostatnie wydarzenia polityczne.

5 stycznia odbyło się publiczne wysłuchanie ustawy 1846, zaostrzającego segregację sanitarną i dyskryminację ze względu na brak zaszczepienia w Polsce. Głos zabrało ok. 60 podmiotów. Większość z nich wnosiło o odrzucenie projektu ustawy.

W posiedzeniu uczestniczył m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który w rozmowie z Tomaszem Sommerem zrelacjonował to wydarzenie.

Braun o projekcie 1846

– To projekt apartheidu sanitarnego z przeniesieniem obowiązków na przedsiębiorców. To ograniczanie praw i wolności Polaków pod pretekstem walki z pandemią – komentuje projekt 1846 Braun.

Wskazuje, że dniem „prawdy” będzie 11 stycznia, gdy ustawa będzie procedowana w parlamencie.

Braun podziękował tym, którzy wzięli udział w publicznym wysłuchaniu ustawy i sprzeciwili się jej zapisom.

– Pomysłem przewodniczącego Komisji Zdrowia (Tomasz Latos – red.) było, aby publiczne wysłuchanie odbyło się w trybie zdalnym, co od razu tępi ostrze polemiki i zmiękcza całą wymowę. Na wysłuchanie stawiło się jednak wielu „dużych mówców”. Wybrzmiały miażdżąco-krytyczne głosy. Jestem z tego dumny, ponieważ to nie byli partyjni towarzysze. To byli przedstawiciele różnych środowisk, z wiodącą rolą niezależnych przedstawicieli lekarzy, naukowców, nauczycieli – wymieniał Braun.

Cała rozmowa do obejrzenia na kanale Tomasz Sommer O oraz poniżej.