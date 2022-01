Zginęli w zasypanych śniegiem samochodach. Nie żyją 22 osoby [FOTO/VIDEO]

Wśród ofiar śmiertelnych jest ośmioosobowa rodzina – policjant, jego żona i sześcioro dzieci. Hasan Chawar, rzecznik rządu prowincji Pendżab, powiedział, że wszyscy zmarli z powodu wychłodzenia w swoim samochodzie. Część ludzi umierała z powodu zatrucia tlenkiem węgla, wdychanym w kabinach ich aut.

W sumie zmarły 22 osoby – 10 mężczyzn, 10 dzieci i dwie kobiety.

Minister spraw wewnętrznych Pakistanu szejk Raszid Ahmed powiedział, że armia została zmobilizowana do oczyszczenia dróg i ratowania tysięcy ludzi, którzy wciąż pozostają uwięzieni w pobliżu Murree, położonego około 70 kilometrów na północny wschód od stolicy Islamabadu.

Filmy udostępniane w mediach społecznościowych pokazywały samochody unieruchomione zderzak w zderzak z metrowym śniegiem na dachach. – Ludzie stoją w obliczu tragicznej sytuacji – powiedział agencji AFP jeden z uwięzionych na miejscu turystów i dodał, że śnieg wciąż pada.

