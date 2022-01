Kolejny dramat na boisku. Nagły atak serca 32-letniego piłkarza podczas meczu [VIDEO]

Ousmane Coulibaly upadł na murawę w momencie, gdy jego drużyna przegrywała 0-1. Zespoły medyczne na stadionie Thani Bin Jassim w Al-Gharafa Club błyskawicznie interweniowały, by udzielić pomocy piłkarzowi. Zawodnik szybko został przetransportowany do szpitala.

Z doniesień kanału beIN SPORTS wynika, że stan zdrowia obrońcy poprawił się. Zawodnik nadal przebywa w szpitalu.

Przedstawiciel klubu Al-Wakrah poinformował w rozmowie z katarskim kanałem Al-Kass, że stan zawodnika jest stabilny. Podkreślił tez, że decyzja o zawieszeniu meczu została podjęta, by zapewnić bezpieczeństwo kontuzjowanego zawodnika oraz ze względu na stan psychiczny zawodników obecnych na boisku.

Z koeli Qatar Stars League oświadczyła, że stan Coulibaly’ego po zawale serca jest stabilny. Podziękowała też personelowi pogotowia ratunkowego i lekarzom za ich pracę podczas zdarzenia. Zapewniono, że mecz zostanie dokończony w późniejszym terminie, a uzyskany wynik zostanie uwzględniony.

NEW – Qatar: During the Al Wakra Club match against Al Rayyan the player Othman Coulibaly suffered a heart attack, per statement of the football club.pic.twitter.com/VvPZpbC8Ah

— Disclose.tv (@disclosetv) January 8, 2022