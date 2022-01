Trzy sztuki amunicji po mamie. 60-latkowi grozi osiem lat więzienia

Warszawscy policjanci zatrzymali 60-letniego mężczyznę, który w wynajmowanym mieszkaniu trzymał trzy sztuki amunicji. Prokurator przedstawił mu zarzuty za nielegalne posiadanie. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Żoliborza zostali wezwani do mieszkania przy ulicy Braci Załuskich. Na miejscu oczekiwały na funkcjonariuszy właścicielki lokalu i nowy najemca.

Okazało się, że podczas oglądania mieszkania kobiety zauważyły leżące w szafce w sypialni dwa magazynki z amunicją. Bardzo szybko wyszło na jaw, że znalezione rzeczy należą do poprzedniego lokatora. Policjanci zabezpieczyli dwa magazynki i trzy sztuki amunicji.

60-latek został zatrzymany. Mężczyzna tłumaczył się, że magazynki i amunicja należały do jego zmarłej w 2017 roku matki. Przeprowadzając się do mieszkania wziął je ze sobą i do tej pory nie miał czasu aby załatwić formalności związane z ich przekazaniem.

Teraz mężczyzna odpowie za nielegalne posiadanie amunicji. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Władza nie może pozwolić, by Polak miał chociażby marne trzy sztuki amunicji w mieszkaniu.