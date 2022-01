Australia. Zaszczepiony tenisista przerywa mecz. Nagłe problemy z oddychaniem [VIDEO]

Dramatyczne sceny rozegrały się podczas ATP Cup w Sydney w środę wieczorem, kiedy gwiazda tenisa Nikoloz Basilashivili zaczął mieć problemy z oddychaniem na początku meczu ze Stefanosem Tsitsipasem.

Gruziński zawodnik musiał przerwać mecz, gdy ból i duszność utrudniły mu dalszą grę. Zawodnik zajmuje 22. miejsce w światowej tabeli.

Basilashivili ma 29 lat i jest obecnie w świetnej formie. Nie wiadomo, co było przyczyną problemów tenisisty z oddychaniem.

Pewnym jest, że sportowiec jest w pełni zaszczepiony przeciw koronawirusowi, bo był to wymóg, który postawiono zawodnikom, by mogli zagrać w Australii.

