Michalkiewicz u Sommera. Co zrobi Rosja, gdy USA „przystąpi do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej”? [VIDEO]

Gościem Tomasza Sommera na nowym kanale na YouTubie „Tomasz Sommer O” był redaktor Stanisław Michalkiewicz. Rozmówca redaktora naczelnego „Najwyższego Czasu!” mówił m.in. o systemie Pegasus, który Polska kupiła od Izraela i o stosunkach rosyjsko-amerykańskich. W programie pojawił się także temat „nowej starej książki”.

Znany prawicowy publicysta Stanisław Michalkiewicz był gościem na nowym kanale Tomasza Sommera „Tomasz Sommer O”. „O” czyli Omikron, bo kolejne kanały redaktora naczelnego „Najwyższego Czasu!” nawiązują do kolejnych mutacji koronawirusa. Poprzednie kanały padły ofiarą cenzury YouTube’a, także zachęcamy do subskrybowania kolejnego.

W najnowszym programie dwaj wolnościowi dziennikarze rozmawiali na wiele ciekawych tematów. Poruszyli bieżące kwestie takie jak inwigilacja opozycji za pomocą programu Pegasus, który polskie służby zakupiły od Izraela.

Stanisław Michalkiewicz mówił również o tym, co prezydent USA będzie musiał obiecać Rosji, by ta nie wtrącała się, gdy Ameryka „przystąpi do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej”.

W programie poruszony został również wątek pewnej „nowej starej książki”. O co chodzi? Aby się tego dowiedzieć, warto obejrzeć najnowszy program Tomasza Sommera: