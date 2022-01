Novak Djokovic wygrywa wielkiego „pandemicznego” szlema. Serb już trenuje i dziękuje kibicom

Lider światowego rankingu tenisistów Novak Djokovic zamieścił na Twitterze zdjęcie zrobione podczas poniedziałkowego treningu na Rod Laver Arena – jednym z kortów, na których rozgrywany będzie wielkoszlemowy Australian Open.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022