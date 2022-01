NowyWał. Mądrości Kościńskiego: „Ciężar spoczywa na pracodawcach, podatnik nic nie musi robić”

Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej w rządzie Mateusza Morawieckiego, mówił w „Sygnałach dnia” Programu 1. Polskiego Radia o mitycznych pracodawcach, którzy sfinansują za podatników tzw. „polski ład”.

„Polski ład”, czyli program PiS na wyjście z kryzysu, który rząd wywołał lockdownami i rozdawnictwem, szybko zweryfikowało życie. Jak się okazało – wiele osób zamiast większych wypłat, dostało mniejsze. Teraz minister finansów zapowiada, że błąd ten zostanie skorygowany.

Kto się zajmie naprawą pisowskich błędów? Kościński twierdzi, że nie podatnicy, a „pracodawcy”. Kim są ci pracodawcy, którzy nie są podatnikami? Tego minister nie wyjaśnia.

– Ciężar ten spoczywa na pracodawcach, podatnik nic nie musi robić. Rozporządzenie, które podpisałem w piątek wymusza praktycznie, aby pracodawca skorygował niezwłocznie zmiany i zwrócił te nadpłaty pracownikom. Pamiętajmy, że to nie jest strata, to jest nadpłata podatku, co i tak rozliczone na koniec roku i ten zwrot byłby wtedy – stwierdził Tadeusz Kościński w „Sygnałach dnia” PR1.

