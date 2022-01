Makabryczny pożar w Nowym Jorku. Wiele ofiar śmiertelnych [VIDEO]

Szef nowojorskiej straży pożarnej Daniel Nigro powiedział, że według wstępnych ustaleń ogień rozgorzał z powodu wadliwie działającego grzejnika znajdującego się w sypialni.

Ogień najpierw strawił pokój, a później całe mieszkanie. Ponieważ drzwi pozostawiono otwarte, dym rozprzestrzenił się po całym, 19-kondygnacyjnym budynku.

Wiele ofiar znaleziono na klatkach schodowych na każdym piętrze budynku. Większość zatruła się dymem.

ALERT: Horrific fire in a Bronx building leaves numerous people seriously injured. People were seen “jumping from windows” from a scene of a 5-alarm fire. pic.twitter.com/anVksTsc93

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire "one of the worst" in city's history; at least 61 injured, "numerous" feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc

— BNO News (@BNONews) January 9, 2022