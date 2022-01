Za mało podwyżek? PKP Intercity podnosi ceny biletów. Przejazd droższy nawet o 19 zł

Podwyżek ciąg dalszy. Od 13 stycznia w pociągach PKP Intercity będą obowiązywać nowe ceny biletów. Z danych z informacji prasowej wynika, że ceny wzrosną od nieco ponad 7 proc. do 15 proc. Na niektórych trasach za bilet zapłacimy nawet o 19 złotych więcej.

„PKP Intercity dostosowuje ceny biletów do aktualnej sytuacji na rynku – rosnących kosztów działalności: wyższych cen energii trakcyjnej czy modernizacji taboru i zapleczy technicznych oraz do oferty przewoźników regionalnych. Obecna aktualizacja to pierwsza systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014. Zmodyfikowany cennik zacznie obowiązywać od 13 stycznia 2022 roku” – podano w piątkowej informacji prasowej PKP Intercity.

W informacji wskazano, że cena bazowa w przypadku pociągów Express InterCity Premium (EIP) od 13 stycznia wzrośnie ze 150 zł do 169 zł, a więc o 19 zł. Oznacza to wzrost o 12,6 proc.

Cena bazowa przejazdów pociągami Express InterCity (EIC) wzrośnie do 149 zł z 139 zł, czyli o ok. 7,2 proc.

Z kolei cena bazowa na przejazd pociągami IC i TLK podrożeje aż o 15 proc. – z 60 do 69 zł. Dokładna kwota obliczana jest na podstawie liczy kilometrów.

Aktualizacja cenników obejmie także bilety okresowe.

Obowiązywać będą rabaty za wcześniejszy zakup biletów – odpowiednio 15, 30 i 45 proc. w zależności od terminu zakupu biletu. Pozostaną oferty „Promo Plus” (70 zł) i „Super Promo” (49 zł) na przejazdy Pendolino – zazwyczaj to po kilka, kilkanaście biletów w niższych cenach na wybrany kurs.

Znika bilet weekendowy

Nie będzie już biletów weekendowych w PKP Intercity. Spółka tłumaczy to tak, że Polacy za często korzystali z nich „na podróż tam i z powrotem w szczytach przewozowych”, a nie taki był ich cel.

Jednocześnie PKP wprowadza podobne zasady, jakie obowiązywały w biletach weekendowych, ale obowiązywać będą od wtorku do czwartku.

„Od 13 stycznia br. dostępna będzie nowa oferta Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max. Będzie ona obowiązywała od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek i umożliwi dowolną liczbę przejazdów w tym czasie. Wybierając Multiprzejazd będzie można podróżować pociągami kategorii TLK i IC w 2. klasie za 119 zł i w 1. klasie za 159 zł. Natomiast Multiprzejazd Max obejmuje wszystkie pociągi PKP Intercity. Bilet na podróże w 2. klasie kosztuje 239 zł, a w 1. klasie – 396 zł” – stwierdzono w komunikacie spółki.

Co jeszcze zmieni się na niekorzyść obywateli w PKP?

„W styczniu zmniejszy się liczba relacji, na których obowiązywał Bilet Taniomiastowy. Wprowadzona kilka lat temu oferta proponowała obniżone ceny na przejazdy trasami w trakcie remontu. Po zakończeniu modernizacji linii kolejowych znacząco skróciły się na nich czasy przejazdu oraz poprawiły się warunki podróżowania” – zapowiedziano w informacji prasowej PKP IC.

Wyjaśniono w niej, że od ostatniej zmiany cen biletów istotnie zwiększyły się koszty działalności spółki – pomiędzy 2014 a 2020 rokiem wzrost w tym zakresie wyniósł ponad 30 proc. w przeliczeniu na pasażera.

„O ponad 140 proc. wzrosły koszty związane z remontami taboru kolejowego oraz stacji postojowych. Znacząco wzrosły ceny energii trakcyjnej – o około 65 proc. W ostatnich latach ceny biletów aktualizowali przewoźnicy regionalni. Doprowadziło to do sytuacji, w której bilety na pociągi dalekobieżne (w niektórych relacjach) były tańsze od biletów na połączenia przewoźników regionalnych operujących na tych samych trasach, którzy mieli dłuższe czasy przejazdu. Konieczne było zatem urealnienie cennika oraz dostosowanie go do sytuacji rynkowej” – stwierdzono w komunikacie PKP.