Bosak o blokadzie Facebooka i nowym „Polskim Ładzie”

Krzysztof Bosak w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w „Graffiti” Polsat News wypowiedział się m.in. na temat nowego „Polskiego Ładu”, którym PiS chce uleczyć polską gospodarkę. Narodowiec skomentował również blokadę konta Konfederacji na Facebooku.

Bosak o nowym „Polskim Ładzie”: to tak nie powinno wyglądać

– To jest niewykluczone, może nie, że efekt wow, natomiast że osoby, które mają skorzystać, poczują, że skorzystały. Wczoraj w wywiadzie dla Onetu także to powiedziałem, że ci, którzy już w tej chwili ostrzą sobie zęby na potknięcie rządu, że rząd upadnie dlatego, że jest chaos przy wdrażaniu reformy, przy każdej reformie jest chaos, jak się to wdraża. Ten chaos jest nieco kompromitujący. Na przykład formularz PIT-2 nie został do tego momentu, zaktualizowany, jest na nim stara kwota wolna. To tak nie powinno wyglądać. Nie powinno być tak, że pracownicy „skarbówki” dowiadują się, że mają pracować po nocach tego samego dnia, co mają zostać w pracy albo mówią, że nie wiedzą jak stosować te przepisy – stwierdził Krzysztof Bosak w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w „Graffiti” Polsat News.

Poseł zapowiedział, że jeśli Konfederacja będzie uważnie przyglądać się próbom naprawienia „Polskiego Ładu” przez PiS.

– Jeśli rząd wniesie jakąś ustawę naprawczą [dot. Polskiego Ładu], to oczywiście sobie ją bardzo uważnie przeczytamy. Jeżeli będzie tylko możliwe dodać do tego jakieś poprawki, to pewnie tak, ale bez wielkich złudzeń, że rząd je przyjmie. Przecież rząd nie po to złożył ustawę, żeby zmienić założenia swojej reformy, założenia reformy były już wypracowane dawno temu – mówił dalej przedstawiciel narodowego skrzydła Konfederacji.

Polityk stwierdził, że cała reforma jest wprowadzana niepoprawnie. – Ja jestem rywalem politycznym Prawa i Sprawiedliwości, nie jest moją rolą prognozowanie zysków politycznych PiS-u. Może PiS będzie miał te zyski, może nie będzie miał, natomiast to, co w tej chwili jako polityk opozycji muszę powiedzieć to, że nie tak się wprowadza reformy i ma się ta całą reforma kompletnie nijak do planów zawartych w dokumentach rządowych takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, która między rokiem, zdaje się, 2016 a 2019, była wszędzie podawana jako podręcznik szczytowe osiągnięcie rządu Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło – powiedział.

Bosak o blokadzie FB: profil Konfederacji był najpopularniejszym profilem w Polsce spośród partii politycznych

– Oczywiście, że się da żyć [bez FB], natomiast powiedziałbym co to za życie, w tym sensie, że jeżeli na tej platformie, którą pan wymienił, jest 18 milionów Polaków, to nie wyobrażam sobie prowadzenia w sposób uczciwy wyrównanych kampanii wyborczych i już w tej chwili komunikacje politycznej, jeśli nam to będzie nam zabrane. Przypomnę, że profil Konfederacji był najpopularniejszym profilem w Polsce spośród partii politycznych. Prawie 700 tysięcy ludzi go śledziło, osiągał wielomilionowe zasięgi. No to jest rażący przykład cenzury politycznej, ingerencji w demokrację. Dlatego złożyliśmy projekt ustawy, która ma dać Państwowej Komisji Wyborczej możliwość karania platform za cenzurę prewencyjną – stwierdził Krzysztof Bosak.

Źródło: Polsat News