Koalicja PiS i Polski 2050 Szymona Hołowni stała się faktem. Platforma w szoku

Krakowem rządzi nowa koalicja – Prawa i Sprawiedliwości z Polską 2050 Szymon Hołowni. Radni obu ugrupowań wspólnymi siłami odwołali ze stanowiska przewodniczącego Rady Miasta Dominika Jaśkowca z PO. Na jego miejsce wybrano Rafała Komarewicza z PL2050.

Dominika Jaśkowca z PO na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta Krakowa zastąpi polityk Polski 2050 i pełnomocnik regionalny Szymona Hołowni – Rafał Komarewicz, który do tej partii przeszedł ze stowarzyszenia Przyjazny Kraków.

Do tej pory dawną stolicą Polski rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i ludzi Hołowni. Teraz zostanie ona zastąpiona przez koalicję PiS-u z Polską 2050.

Nie oznacza to jednak, że specjalnie zmieni się skład personalny koalicji rządzącej, bo części osób z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej przeszła już na stronę nowych rządzących, co przy okazji doprowadziło do rozpadu tego klubu.

„Wprost” pisze, że zmiana ta odbyła się za cichą zgodą Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa.

Taki romans PiS-owców z ludźmi Hołowni może się wydawać egzotyczny, ale jak widać partie, które są rzekome po dwóch różnych stronach sceny politycznej, potrafią się dogadać, gdy w grę wchodzi przejęcie tzw. „koryta”.

Źródło: „Wprost”, „Rzeczpospolita”