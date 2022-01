Kolejne ofiary szczepień przeciw COVID 19

Spory na temat szczepień przeciwko Covid-19, także dotyczące dzieci są coraz częściej przyczyną separacji we Włoszech – zjawisko to odnotowują adwokaci. Mówią o wyraźnym wzroście wniosków, jakie otrzymują od skonfliktowanych małżeństw.

Jeden z małżonków popiera szczepienie, druga osoba jest przeciwna; spór jest tak poważny, że trafiają do adwokata, by rozpocząć procedurę separacji. Często rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie zaszczepienia dzieci. To, jak wskazują przedstawiciele palestry, jeden z ubocznych efektów pandemii, który przeradza się w kryzys małżeński.

Specjalizująca się w kwestiach rodzinnych adwokat Carmen Posillipo z miasta Caserta na południu przyznała, że jest dosłownie zasypana wnioskami o separację, które często są pierwszym krokiem do rozwodu. Jak podkreśliła, cytowana przez Ansę, konflikt na tle szczepień dzieci stał się tak częstym powodem nieporozumień małżonków, jak te dotąd uważane za „klasyczne”.

“Kiedyś ludzie kłócili się o wakacje, o udzielenie sakramentów, o wybór dyscypliny sportu. W czasach Covid-19 kłótnie dotyczą szczepień” – dodała.

Według włoskiej adwokat wśród przeciwników szczepień jest więcej mężczyzn. Jak zauważyła, także do wielu jej kolegów zgłaszają się pary, które chcą się rozstać z tego powodu.

Do kancelarii przychodzą także ci, którzy chcą, aby adwokat nakłonił współmałżonka do wyrażenia zgody na zaszczepienie dziecka.

(PAP)