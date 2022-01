Konfederacja założyła nowy profil na Facebooku

Profil Konfederacji na Facebooku, który śledziło 671 tys. osób, najwięcej spośród wszystkich polskich partii politycznych, został usunięty. Prawicowa partia opozycyjna założyła nowy profil, by móc komunikować się z wyborcami. Nie porzuca jednak starań o odzyskanie starego konta.

Profil Konfederacji na Facebooku został usunięty w środę, 5 stycznia tuż przed godziną 14. Jedyna prawicowa partia w polskim mainstreamie politycznym zapowiedziała, że będzie sądzić się z firmą Meta, która jest właścicielem FB.



Partia założyła nowy profil – nie rezygnuje jednak z walki o przywrócenie starego. Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak poinformował, że „koło poselskie Konfederacja, chcąc komunikować się z wyborcami i sympatykami, uruchamia oficjalny profil na Facebooku”.

– To nie znaczy, że partia Konfederacja rezygnuje ze starań, żeby odzyskać swój profil, natomiast Koło Konfederacja nie miało swojego profilu i decyduje się taki profil otworzyć – zaznaczył Bosak. – Będziemy informować o pracy naszych posłów, o naszych stanowiskach, o swoich wystąpieniach sejmowych – dodał.

– Koło Poselskie Konfederacja a partia Konfederacja Wolność i Niepodległość to dwie zupełnie różne osoby prawne, założone z różnych kont biznesowych – podkreślił Bosak.

– Posłowie Konfederacji będą się komunikować przez profil koła poselskiego Konfederacja. Nie zmienia to faktu, że staramy się o to, aby został odblokowany profil Konfederacji Wolność i Niepodległość, ponieważ został on zablokowany niesłusznie – dodał.

Źródło: rp.pl