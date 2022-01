Niezaszczepiony i wolny Serb kontra australijscy totalitaryści

Djokovic nie został dotychczas zaszczepiony na COVID-19 i tym samym nie spełnił wymogu organizatorów imprezy, która rozpocznie się 17 stycznia. Został zwolniony z tego obowiązku z powodów medycznych, jednak po przylocie do Australii w środowy wieczór cofnięto jego wizę i prosto z lotniska został zabrany do hotelu na przedmieściach Melbourne, gdzie są zakwaterowane także osoby ubiegające się o azyl w tym kraju.

Jego prawnicy zaskarżyli tę decyzję władz i w poniedziałek odbyła się rozprawa, na której sędzia Anthony Kelly nakazał natychmiastowe wypuszczenie przetrzymywanego w hotelu Djokovica, uznając decyzję o cofnięciu jego wizy za „nierozsądną”.

„Jestem zadowolony i wdzięczny, że sędzia cofnął decyzję o unieważnieniu mojej wizy. Niezależnie od wszystkiego, co się wydarzyło, wciąż chcę tu zostać i spróbować wystąpić w Australian Open” – napisał na Twitterze Serb.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022