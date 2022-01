„Ukradł” laptopa, którego kupił. Grozi mu 10 lat więzienia

26-latek ze Zgorzelca na Łużycach (woj. dolnośląskie) włamał się do paczkomatu, by ukraść laptopa, którego kupił. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.

W komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu poinformowano, że do kradzieży doszło w połowie listopada ub.r.



– Mężczyzna kupił wcześniej na jednym z portali sprzedażowych komputer, który zamówił do automatu paczkowego. Następnie po otrzymaniu wiadomości o dostarczeniu przesyłki włamał się do jednej ze skrytek i ukradł laptopa o wartości prawie 900 zł – informują policjanci.

„Sprawca” został już namierzony, a w zeszły wtorek postawiono mu zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna włamał się do paczkomatu, by ukraść laptopa, którego przecież kupił i który był jego.

Źródło: Wirtualne Media