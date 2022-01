Dziambor SHOW w Sejmie. „Jak trwoga to do Konfederacji!” [VIDEO]

Sejm w środę po godz. 10 rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Poseł Artur Dziambor zabrał głos podczas pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

To jeden z projektów tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, którą we wtorek przyjął rząd. Zakłada ona obniżkę VAT-u na paliwo do 8 proc. Według wyliczeń Kancelarii Premiera, będzie to oznaczać obniżkę jego ceny na stacjach paliw o ok. 60-70 groszy na litrze, a gazu LPG o ok. 40 groszy na litrze. Ponadto, tarcza zakłada obniżkę VAT-u na żywność do 0 proc., co – zdaniem Kancelarii Premiera – doprowadzi do oszczędności gospodarstwa średnio 45 zł miesięcznie.

Dziambor: „Polacy powinni zostać masowo odpodatkowani”

– Panie Marszałku, wysoka izbo, chciałem powiedzieć: jak trwoga to do Konfederacji! I jest to bardzo miłe oczywiście, że państwo czytacie chociaż nasze ustawy, bo my dotychczas byliśmy przekonani, że jak widzicie, że Konfederacja coś zgłasza to od razu ktoś tam u Was, kto zarządza głosowaniami, mówi: przeciw. To miłe, to bardzo miłe – zaczął Dziambor.

– Przejdźmy do szczegółów: VAT na żywność 0 procent. To jest pomysł Konfederacji z tarczy antyinflacyjnej, którą my ogłosiliśmy w listopadzie tego roku (2021 roku – red.). Bardzo nam miło, że zechcecie go zrealizować – wskazał.

– Obniżenie VAT-u na paliwa. Nasz pomysł z projektu tanie paliwo, który leży…ustawa leży u Pani marszałek i czeka. I bardzo się cieszymy, że chcecie z tego skorzystać. Zaznaczę tylko, że Biuro Analiz Sejmowych stwierdziło, że jest to niezgodne z dyrektywą unijną o VAT, ale jeżeli Wy chcecie tej dyrektywy unijnej o VAT niekoniecznie respektować, Konfederacja się chętnie przyłączy – kontynuował poseł Konfederacji.

– Obniżenie na energię elektryczną VAT-u. My proponowaliście zero, wy pięć, i tak jest to obniżenie. To i tak miło, że czytacie, ale proponowałbym, żebyśmy poszli dalej – dodawał.

– Likwidacja opłaty emisyjnej, likwidacja opłaty paliwowej, likwidacja kilkunastu podatków, które my mamy również zawarte w naszej tarczy antyinflacyjnej, w tym mój ulubiony podatek cukrowy. To jest jeden z pomysłów, który chciałbym, żebyście również przeczytali ze zrozumieniem i przyjęli – mówił.

– I przy okazji chciałbym, żebyście przyjęli te pomysły na zawsze, nie na trzy miesiące, pięć miesięcy, sześć miesięcy. Na zawsze. Polacy powinni zostać masowo odpodatkowani. Tego Wam, nam i wszystkim naszym słuchaczom życzę. Dziękuję bardzo – podsumował Dziambor.

Źródło: PAP/NCzas