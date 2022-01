Prof. Horban „wyjaśnia” swoje słowa o szprycy sprzed roku. „My nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości”

Gościem Roberta Mazurka w RMF FM był prof. Andrzej Horban. Szef Rady Medycznej przy premierze rządu warszawskiego „tłumaczył” się m.in. ze swoich słów o szprycy, które wypowiedział przeszło rok temu.

Mazurek przypomniał słowa Horbana sprzed roku. – Pamięta pan rok temu, także tutaj – w tym studiu, opowiadał pan, że jak już będą szczepionki, jak już się zaszczepimy tymi dwiema dawkami, to jest po prostu żyć, nie umierać, już nas nic nie trafi – mówił.

Na to prof. Horban odparł, że „trochę jesteśmy niedaleko”. Dziennikarz zaś powiedział, że jest zaszprycowany trzema dawkami i „wszyscy mu mówią, że teraz zachoruje na omikrona”. – Dobrze, ale będzie pan żył, a nie umierał – skwitował szef Rady Medycznej przy premierze rządu warszawskiego.

– Dzięki za takie życie, ja po prostu nie chcę chorować – odparł prowadzący. Horban jednak ujawnił, że „nie ma takiej opcji”. Mazurek przypomniał więc kolejny cytat z Horbana z grudnia 2020 roku: „Koronawirus jest dużo bardziej stabilny od wirusa grypy. W przypadku szczepionki odporność raczej będzie się utrzymywała przez wiele lat”.

– Takie były przypuszczenia, że tak powinno być – odparł pandemiczny ekspert. W dalszej części programu Horban stwierdził, że kluczowe było tu słowo „raczej”. – To była ta jedna wypowiedź. Każda inna wypowiedź pana, pańskich kolegów i koleżanek była taka: szczepcie się, bo to chroni przed ponowną infekcją, to chroni przed przenoszeniem, to chroni w ogóle przed chorobą. No tak mówiliście – wskazał Mazurek.

– Chroni przed ciężkim przebiegiem choroby – mówił, jak gdyby nigdy nic, Horban. – My nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości – powiedział. Później dodał, że szpryca zmniejsza ryzyko zgonu kilkadziesiąt razy.

Dziennikarz przypomniał też inne słowa Horbana: „Koniec epidemii widzimy wtedy, kiedy zaczną się masowe szczepienia i te szczepienia po kilku tygodniach zaczną przynosić skutek. Będziemy w dużo lepszej sytuacji”. – Wszyscy mówiliście, że jak się zaszczepimy, to nie będziemy roznosić wirusa, nadal się okazuje, że zapadamy, roznosimy – wskazał Mazurek. Horban utrzymywał, że „to wszystko prawda”. – Na Ziemi żyje 7,5 mld ludzi – dodał nie wyjaśniając niczego.

Prowadzący przytoczył też słowa dr. Zbigniewa Martyki: „W maju 2021 roku, kiedy jeszcze wmawiano nam, że jesteśmy na ostatniej prostej, wystarczy się tylko zaszczepić, władze już wiedziały, że będą szczepić społeczeństwo co kilka miesięcy”. – Na początku maja został zaakceptowany przez Komisję Europejską nowy kontrakt z Pfizerem i on przewidywał dostawę prawie 2 mld – 1,8 mld dawek szczepionek na te dwa lata 2021-2023. Unia Europejska chciała blisko 2 mld szczepionek, gdy ma 450 mln mieszkańców – mówił Mazurek

– To by oznaczało, że już wtedy wiedzieliście, że trzeba się będzie szczepić co roku – podsumował.

– Nie, wie pan – nie tak. (…) Tego właśnie nikt nie powiedział, że jest więcej niż potrzebne. Po pierwsze zacznijmy od tego, że na Ziemi żyje 7,5 mld ludzi. Szansa na to, żeby wirus przestał krążyć i przestał zabijać ludzi jest wtedy, kiedy zaszczepi się określony odsetek społeczeństwa (…). W zależności od rodzaju patogenu, zjadliwości, dróg przenoszenia ten odsetek jest różny. Generalnie w tym przypadku jest ok. 80-90 proc. Jednak te 10 proc. ludzi nie zaszczepi się – z takich czy z innych powodów – lub też nie odpowie, bo jest np. chora ma uszkodzony układ immunologiczny, jest starsza – mówił Horban.

– Na to, żeby opanować epidemię na świecie musi być albo wirus zmutowany (…) i on jest jakby, klasycznie znów, bardziej zaraźliwy, ale też mniej zjadliwy – mówił gość RMF FM. – Taki jest omikron podobno – wtrącił Mazurek. Pandemiczny ekspert stwierdził zaś, że jest to nowa mutacja i nie za wiele o niej jeszcze wiadomo. – Omikron jest wtedy łagodniejszy, kiedy trafia na ludzi młodych albo też zaszczepionych – twierdził Horban.

Źródło: RMF FM