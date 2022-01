Wkurzeni covidową polityką szturmowali parlament. Przerażeni politycy obserwowali protest z okien [VIDEO]

Protest odbył się podczas Zgromadzenia Narodowego, które przerwano z powodu zajść na ulicach. Politycy oglądali wydarzenia przez okna. Ostatecznie wszystkich wyprowadzono z budynku.

Według informacji bułgarskich służb, czterech policjantów zostało rannych. Zatrzymano jedną osobę z bronią gazową.

Protest zorganizowała najmniejsza parlamentarna partia Wazrażdane (Odrodzenie), która ma 13 deputowanych w 240-miejscowym parlamencie.

Uczestnicy środowego wiecu deklarowali, że przyszli przed parlamentem protestować przeciw zaświadczeniom covidowym, pozbawiających ich wolności i prawa do pracy.

Premier Kirił Petkow, który znajdujący się na kwarantannie, powiedział, że w najbliższy piątek, po jej zakończeniu, jest gotowy spotkać się z przedstawicielami protestujących. Jednocześnie wezwał ich do wstrzymania się od gwałtownych czynów. Podkreślił, że celem restrykcyjnych kroków jest ocalenie życia ludzi.

BULGARIA 🇧🇬

Protest against the green certificate in Sofia

"Hands off our children"

