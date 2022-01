Szpryc-subskrypcja skrócona. Od 1 lutego certyfikaty covidowe ważne tylko 9 miesięcy

Ważność Unijnych Certyfikatów COVID wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym, po dawce uzupełniającej i przypominającej, od 1 lutego skrócona będzie do 270 dni, czyli ok. 9 miesięcy. Wytyczne przygotowano na podstawie stanowiska Rady Medycznej. W grudniu ub. roku przepisy w tej sprawie przyjęła KE.

Zmiany dotyczą również skrócenia ważności certyfikatów UCC dla dawki przypominającej podawanej osobom zaszczepionym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciw COVID-19 w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu, jak również dawki dodatkowej uzupełniającej, którą po 28 dniach przyjmują pacjenci z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystarczająca.

Od 31 grudnia 2021 r. rozpoczął się proces wydawania UCC na okres 360 dni od daty przyjęcia dawki dodatkowej uzupełniającej. Od 1 lutego 2022 r. ważność certyfikatów zostanie skrócona do 270 dni, licząc od daty szczepienia dawką dodatkową. Dla dawki przypominającej data ta również zostanie skrócona do 270 dni, licząc od daty szczepienia dawką przypominającą.

Oficjalnie celem wprowadzenia unijnych certyfikatów covidowych miało być „ułatwienie swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej”.

Certyfikat można pobrać po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub mieć je stale przy sobie w aplikacji moje IKP.

Komisja Europejska przyjęła w grudniu 2021 r. przepisy, według których po szczepieniu podstawowym na COVID-19 unijny cyfrowy certyfikat COVID będzie ważny przez 9 miesięcy (270 dni) „do celów podróży wewnątrz UE”, a nie, jak obecnie, przez rok. Do przedłużenia ważności dokumentu będzie wymagana dawka przypominająca. Nowe przepisy będą obowiązywać 27 krajów UE od 1 lutego. Do tego czasu w całej UE mają zostać dostosowane aplikacje mobilne używane do weryfikacji cyfrowych certyfikatów COVID.

Źródło: PAP