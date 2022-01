Francja zakaże kazirodztwa. Seks z bliską rodziną będzie tam nielegalny

Francja po ponad 200 latach zakaże seksu z bliską rodziną. Kazirodztwo jest tam legalne od 200 lat. Obecnie po uzyskaniu pełnoletności, bliscy członkowie rodzino mogą utrzymywać ze sobą intymne relacje.

Adrien Taquet, sekretarz ds. ochrony nieletnich oświadczył, że „tu nie chodzi o wiek, czy też o zgodę dwóch dorosłych osób”. – Walczymy z kazirodztwem. Sygnał musi być jasny – dodał.

To, co bowiem wydaje się barbarzyństwem w reszcie Europy, było czymś normalnym we Francji. Choć sama sytuacja, w której rodzice mogą uprawiać seks ze swoimi dziećmi już jest patologiczna, to prowadziła do jeszcze głębszych patologii i nadużyć.

Przykładem może tu być sprawa nadużyć seksualnych jednego z czołowych lewicowych komentatorów politycznych, Oliviera Duhamela, wobec swojego przybranego syna. Dopiero po tej aferze przyjęto we Francji przepisy, zakazujące utrzymywania relacji kazirodczych z nieletnimi.

To właśnie ten skandal pchnął administrację Macrona do zmiany prawa obowiązującego w Republice od 1791 roku i całkowitego zakazu kazirodztwa.

Kazirodztwo zalegalizowano we Francji po Rewolucji Francuskiej. Rewolucjoniści znieśli jego karalność w ramach walki z „chrześcijańskimi normami etycznymi”.

Źródło: rp.pl