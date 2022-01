Izrael. Dwóch żołnierzy nieumyślnie zastrzelonych przez kolegę

Dwóch izrael skich oficerów zostało nieumyślnie zastrzelonych przez swojego kolegę z jednostki na Zachodnim Brzegu Jordanu – przekazały w czwartek Siły Obronne Izrael a.

Baza elitarnej jednostki Egoz, w której doszło do zdarzenia, położona jest w Dolinie Jordanu. Według portalu Times of Israel, dwóch oficerów podczas patrolu zauważyło w środę późnym wieczorem podejrzaną postać. Próbowali ją aresztować wzywając do zatrzymania się, a następnie strzelając w powietrze.

– Wtedy ktoś z ich jednostki usłyszał strzały i uznał, że są skierowane do niego – powiedział w czwartek generał Ofer Winter, dowódca 98. Dywizji, w skład której wchodzi Egoz.

Trzeci oficer strzelił do kolegów błędnie uznając ich za zagrożenie. Wojskowi zmarli w wyniku odniesionych ran. Rzecznik Sił Obronnych Izraela Ran Koczaw określił incydent jako „bolesny i niefortunny”. Dodał, że wojsko bada okoliczności zdarzenia, ale przekazuje też wyrazy współczucia oficerowi, który nieumyślnie zabił kolegów.

– Musimy (…) pokazać mu, że się nim opiekujemy, że go chronimy. Jego przyjaciele zginęli w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności – zaznaczył Koczaw.

