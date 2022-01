Rekordy zakażeń od początku pandemii. Włosi dorzucają rekordową liczbę zgonów

Kolejne europejskie kraje raportują dobowe rekordy zakażeń koronawirusem. We Włoszech zanotowano także rekord dziennej liczby covidowych zgonów.

Rekord zakażeń w Portugalii

Portugalskie ministerstwo zdrowia potwierdziło w piątek ponad 40 tys. zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Wskazało, że to trzeci dzień utrzymującej się rekordowej liczby zachorowań na Covid-19 w tym kraju.

Zgodnie z szacunkami resortu zdrowia najwięcej infekcji koronawirusem występuje obecnie w aglomeracji Lizbony oraz na północy Portugalii.

W komunikacie władze wskazały, że masowym zakażeniom koronawirusem towarzyszy też nienotowana od 3 marca 2021 roku liczba zgonów. Podczas ostatniej doby zanotowano ich 34 (bez tzw. covidowych zgonów współistniejących).

Resort zdrowia dodał, że Covid-19 był odpowiedzialny w 2021 roku za blisko 10 proc. wszystkich odnotowanych w tym okresie zgonów w kraju.

Rekord zakażeń w Hiszpanii

W Hiszpanii liczba zakażeń koronawirusem przypadających na 100 tys. mieszkańców sięgnęła rekordowego poziomu 3156.

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii w komunikacie oszacowało, że najwyższy wskaźnik zakażeń koronawirusem występuje w Kraju Basków, na północy. W czwartek wieczorem na 100 tys. mieszkańców przypadało tam 8700 infekcji.

Wśród kategorii wiekowych największy odsetek zachorowań, jak wynika z szacunków hiszpańskiego ministerstwa, notowany jest w przedziale pomiędzy 20 a 29 lat. Na 100 tys. osób przypada tam już ponad 4177 zakażeń.

Resort zdrowia Hiszpanii poinformował, że podczas ostatniej doby zanotowano w kraju jeden z najwyższych dziennych liczb zachorowania na Covid-19 w trakcie całej pandemii. Pomiędzy środą a czwartkiem potwierdzono tam blisko 160 tys. infekcji.

Rekord zakażeń i zgonów we Włoszech

Najwyższy od początku pandemii we Włoszech wskaźnik prawie 2 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców zanotowano w minionym tygodniu – podał w piątek krajowy Instytut Służby Zdrowia. Stale rośnie liczba zajętych łóżek w szpitalach.

W ciągu ostatnich siedmiu dni wskaźnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców wzrósł z 1669 do 1988. Szerzą się infekcje wśród pracowników służby zdrowia – w ostatnim tygodniu zarejestrowano ponad 34 tys. przypadków.

Wskaźnik Rt, obrazujący szerzenie się wirusa, wynosi obecnie 1,56. To znaczy, że jedna zakażona osoba zaraża więcej niż jedną następną.

Stale rośnie liczba pacjentów w szpitalach. Na intensywnej terapii zajętych jest 17,5 proc. łóżek, a na pozostałych oddziałach 27,1 proc. Przekroczony tym samym został krytyczny pułap wyznaczony dla placówek szpitalnych.

Władze kilku regionów Włoch, w tym Lombardii, apelują do resortu zdrowia o zmianę klasyfikacji zakażonych hospitalizowanych pacjentów. Jak wyjaśniają, chodzi o to, by w ogłaszanych codziennie danych rozróżniać pacjentów przyjętych do szpitala faktycznie z powodu Covid-19 i tych, którzy trafili tam z innych względów medycznych i dodatkowo mają pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Szacuje się, że obecnie jest we Włoszech 2,4 mln zakażonych osób.

Jednocześnie zaraportowano 360 dobowych covidowych zgonów – najwięcej od początku ogłoszonej pandemii.

Rekord zakażeń w Niemczech

Dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem po raz pierwszy przekroczyła w Niemczech 90 tysięcy. Jak podał Instytut Roberta Kocha (RKI), w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano w RFN 92 223 nowe infekcje.

Zaledwie w środę RKI informował o przekroczeniu granicy 80 tysięcy nowych infekcji w ciągu doby. Tydzień temu zakażeń było ponad 56 tysięcy.

Instytut Roberta Kocha poinformował także w piątek rano o rekordowym poziomie tygodniowej zapadalności, tj. liczbie nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców: 470,6. Dla porównania dzień wcześniej wskaźnik ten wyniósł 427,7, a przed tygodniem – 303,4.