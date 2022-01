Znany dziennikarz zatrzymany pod zarzutem gwałtu. To były naczelny „Super Expressu” i „Przekroju”

Jak donosi Onet Mariusz Z. (70 l.) został w środę 12 stycznia zatrzymany pod zarzutem gwałtu. Mężczyznę pod eskortą policji przewieziono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej.

W warszawskim Sądzie Okręgowym właśnie trwa posiedzenie aresztowe w jego sprawie.

Dziennik „Faktu” ustalił, że Z. został zatrzymany w środę we wsi Hańczowa (woj. małopolskie), a następnie przewieziony do prokuratury w stolicy.

Mariusz Z. (70 l.) do 1981 r. był dziennikarzem warszawskiej „Kultury”. Później wyjechał do USA, gdzie pracował jako jeden z głównych komentatorów dziennika „The Detroit Free Press”.

W latach 1998-2000 był współprowadzącym dwutygodnika „Komputer Świat”, a w 2003 r. objął funkcję redaktora naczelnego dziennika „Super Express”.

Od 2006 do 2007 r. Mariusz Z. był naczelnym tygodnika „Przekrój”, a przez kolejny rok pełnił rolę redaktora naczelnego Superstacji i prowadził program Rezonans.

Od września 2008 r. był wydawcą programu „Konfrontacje” na Polsacie, a od 2009 do 2010 r. redaktorem naczelnym serwisu publicystycznego redakcja.pl oraz redaktorem sponsorowanego przez Narodowy Bank Polski serwisu internetowego ObserwatorFinansowy.pl i jednocześnie doradcą prezesa NBP. Następnie pracował dla firmy kosmetycznej Inglot.

W latach 2014-2018 wrócił do Polsatu. Na antenie Polsat News 2 prowadził program publicystyczny „Prawy do lewego, lewy do prawego”. Prywatnie ma dwoje dzieci: córkę i syna. Jest rozwiedziony.

