„Białystok powstań!” Protest przeciwko przymusowi szczepień i segregacji [VIDEO]

W sobotę w centrum Białegostoku odbyła się manifestacja osób sprzeciwiających się przymusowym szczepieniom przeciw COVID-19. Organizatorzy podkreślali, że każdy powinien mieć wolny wybór i nie można segregować ludzi.

Manifestacja pod hasłem „Białystok powstań!” odbyła się na głównym placu w mieście, na Rynku Kościuszki.

Manifestujący trzymali transparenty m.in. z hasłem „Stop segregacji sanitarnej”.

Przemawiający podkreślali, że każdy powinien mieć wolność wyboru, co do szczepień, a oni – jak podkreślali – są przeciw przymusowi szczepień. Apelowali do rządu, by nie segregował i nie dyskryminował ludzi, bo chcą mieć wolny wybór.

Skandowano, by szkoły były otwarte, a uczniowie i nauczyciele, którzy nie są zaszczepieni, mogli normalnie przychodzić do szkoły, uczestniczyć w lekcjach i pracować.

Uczestnicy manifestacji sprzeciwiali się też zamykaniu gospodarki.

Podczas manifestacji różni uczestnicy wychodzili na scenę i dawali świadectwo tego, jak padli ofiarą segregacji sanitarnej np. w swoich miejscach pracy.

Z danych policji wynika, że w zgromadzeniu wzięło udział ok. 400 uczestników.

Źródło: PAP, NCzas