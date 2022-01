CIT: Rosja przerzuca na zachód pociski rakietowe Iskander [VIDEO]

CIT przeanalizowała kilka nagrań w mediach społecznościowych, na których – według tej organizacji – widać przemieszczanie wojskowego sprzętu na Dalekim Wschodzie i w obwodzie swierdłowskim w Rosji w kierunku zachodnim – informuje Radio Swoboda.

Analitycy rozpoznali na nagraniach operacyjno-taktyczne zestawy Iskander-M. 11 stycznia na Twitterze opublikowano nagranie z serwisu TikTok, wykonane na Dalekim Wschodzie, na którym rozpoznano zestaw Iskander-M. Taki sprzęt rozpoznano też np. na nagraniu z obwodu swierdłowskiego opublikowanym 13 stycznia.

CIT podaje, powołując się na informacje z otwartych baz danych, że pociągi ze sprzętem wojskowym wyjechały ze stacji mieszczących się w pobliżu 103. i 107. brygady rakietowej armii rosyjskiej.

Według grupy śledczej w komentarzach do nagrania napisano o przerzucaniu 107. brygady „na Ukrainę”.

Recently we and other researchers have observed videos with what we believe are launchers and other vehicles of Iskander-M operational and tactical missile systems, moving west on trains across Russia, some as far west as the Urals. pic.twitter.com/F9kYvRujYB

— CIT (en) (@CITeam_en) January 15, 2022