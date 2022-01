Dramatyczne skutki lockdownu. Coraz więcej prób samobójczych polskich dzieci. Najmłodsze mają 7 lat

Od początku stycznia do końca listopada ubiegłego roku aż 1339 nastolatków próbowało popełnić w Polsce samobójstwo – wynika z danych Komendy Głównej Policji. To prawie 500 prób więcej niż przez cały 2020 rok. Te liczby dotyczą również naprawdę małych dzieci. W przedziale wiekowym od 7 do 12 lat prób samobójczych było 51.

Według danych Komendy Głównej Policji od początku stycznia do końca listopada w Polsce doszło do 1 339 prób samobójczych dzieci i nastolatków w wieku od 7 do 18 lat. W zeszłym roku aż 962 dziewczynki próbowały odebrać sobie życie. Z danych KGP wynika, że w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat takich prób było 51, a w grupie wiekowej od 13 do 18 lat – aż 911.

W przypadku chłopców w wieku od 7 do 18 lat policjanci w zeszłym roku odnotowali 377 prób samobójczych. 353 przypadki dotyczyły chłopców w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat, a 24 – chłopców w wieku 7-12 lat.

Najwięcej prób w zeszłym roku wśród dziewczynek w przedziale wiekowym 13-18 lat było w województwie pomorskim (187), śląskim (132) oraz małopolskim (106). Najmniej natomiast było w woj. opolskim (7), lubuskim (9) i kujawsko-pomorskim (25). Z kolei wśród chłopców w tym samym przedziale wiekowym najwięcej przypadków, gdy próbowali odebrać sobie życie policjanci odnotowali w województwie pomorskim (73), śląskim (47) i łódzkim (38). Najmniej w woj. opolskim (3), lubuskim (4) i kujawsko-pomorskim (5).

Od stycznia do końca listopada 2021 roku życie odebrało sobie 47 dziewczynek i 72 chłopców w tym przedziale wiekowym.

Porównując dane Komendy Głównej Policji z niecałego 2021 roku do całego 2020 roku wynika, że w zeszłym roku było prawie 500 prób samobójczych więcej. Według statystyk w 2020 roku w całym kraju policjanci odnotowali 843 próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, z czego 538 dotyczyło dziewczynek, a 305 – chłopców.

W przypadku dziewczynek w wieku od 7 do 12 lat policjanci w 2020 roku odnotowali 18 prób, a w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat – 520. Natomiast wśród chłopców w wieku od 7 do 12 lat takich prób było 11, a w wieku 13-18 lat – 294.

Najwięcej prób samobójczych w 2020 roku wśród dziewczynek w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat było w województwie śląskim (80), pomorskim (58) oraz łódzkim (53). Najmniej z kolei było w województwie opolskim (7), lubuskim (7) i kujawsko-pomorskim (12). Natomiast w przypadku chłopców w tym samym przedziale wiekowym najwięcej prób samobójczych było w woj. śląskim (46), łódzkim (29) i małopolskim (25). Najmniej przypadków było w woj. kujawsko-pomorskim (7) i po 8 przypadków w woj. świętokrzyskim i opolskim.

W 2020 roku w wyniku prób samobójczych w tej grupie wiekowej zmarło 41 dziewczynek i 66 chłopców.

Natomiast w 2019 roku w całym kraju policjanci odnotowali 951 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. 638 prób dotyczyło dziewczynek w wieku od 7 do 18 lat i 313 chłopców w tym samym przedziale wiekowym. W 2019 roku w wyniku prób samobójczych zmarły 33 dziewczynki i 65 chłopców.

Dziennie umiera kilkunastu samobójców

Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka wskazał, że wg policyjnych statystyk każdego dnia w Polsce śmiercią samobójczą ginie kilkanaście osób. – Pamiętajmy, że osoba zagrożona samobójstwem może mówić o popełnieniu samobójstwa, mieć problemy z jedzeniem i spaniem, drastycznie zmieniać swoje zachowanie, czy wycofywać się z kontaktów towarzyskich – przekazał inspektor.

– Osoba zagrożona samobójstwem mogła wcześniej podejmować próby pozbawienia siebie życia lub okaleczać się. Jedną z przyczyn samobójstwa mogą być również doświadczenia utraty, między innymi bliskiej osoby, ale również ważnych dla niej wartości, planów, czy idei – tłumaczył policjant.

Wskazał, że osoby planujące popełnić samobójstwo często dają sygnały ostrzegawcze, cicho wołając o pomoc. – Jeśli ktoś zwierza się tobie, że myśli o samobójstwie lub ujawnia przytoczone symptomy, szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich jak psycholog, psychiatra, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Poradnia Zdrowia Psychicznego – podkreślił Ciarka.

– Nie ignorujmy takich zachowań. Szczera rozmowa i pomoc specjalisty może uratować czyjeś życie. Okażmy zrozumienie i chęć pomocy. Pamiętajmy, że nie ma sytuacji bez wyjścia i nikt nie pozostaje sam. Zawsze można liczyć na pomoc, choćby dzwoniąc pod numery telefonów: telefon Zaufania dla Dorosłych – 116 123, telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111, czy dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12 – dodał rzecznik KGP.

Źródło: PAP