MZ raportuje: 43 covidowe zgony w powiecie kłodzkim. Dziennikarze to sprawdzili i okazało się, że był… JEDEN

Ministerstwo Zdrowia w raporcie z 15 stycznia dotyczącym sytuacji epidemiologicznej wykazało w powiecie kłodzkim 43 zgony związane z covidem. Lokalny portal postanowił to sprawdzić i odkrył, że na covid w powiecie zmarła tylko JEDNA osoba.

Powiat kłodzki na Dolnym Śląsku. W ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia podano, że w związku z covidem zmarły tu 43 osoby.

Dla mieszkańców powiatu, którzy śledzą statystyki, to był szok, bo do tej pory zgony związane z chorobą wywoływaną przez koronawirusa mieśiły się w przedziale od 0 do 4-5.

Sprawę postanowił sprawdzić lokalny portal 24klodzko.pl

„Zweryfikowaliśmy te dane w powiatowym centrum zarządzania kryzysowego, które codziennie zbiera raporty o sytuacji epidemiologicznej z trzech szpitali w powiecie kłodzkim. Okazuje się, że ostatniej doby w szpitalach w powiecie z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, a nie 43” – czytamy na stronie.

Nie wiadomo skąd się wzięła liczba 43, ani czy wcześniej w rządowych statystykach nie zdarzyły się podobne „pomyłki”, które po prostu były przeoczane.

Portal zapowiedział, że po weekendzie spróbuje dociec, skąd błąd w oficjalnych statystykach.

„Sprawa tym bardziej alarmująca, że jesteśmy powiatem turystycznym, w szczycie sezonu zimowego, tuż przed feriami, a w Polskę właśnie poszła informacja o rekordowej ilości zmarłych z powodu COVID-19 właśnie w naszym powiecie, chociaż sytuacja epidemiologiczna nie jest – jak na razie – alarmująca” – pisze 24klodzko.pl

Źródło: 24klodzko.pl