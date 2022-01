Spektakularny wybuch wulkanu i fala tsunami [FOTO/VIDEO]

Wybuch wulkanu na Ocenie Spokojnym, jaki odnotowano w sobotę w pobliżu archipelagu wysp Tonga na południowym Pacyfiku, niesie ze sobą groźbę tsunami i bardzo silnych prądów morskich – oceniły amerykańskie służby monitorujące aktywność wulkaniczną w regionie. Tsunami faktycznie się pojawiło. Sam wybuch był spektakularny i widoczny z przestrzeni kosmicznej.

Ostrzeżenie przed tsunami wydało również nowozelandzkie centrum zarządzania kryzysowego w Wellington – podaje Reuters, przypominając, że sobotnia erupcja wulkanu Hunga Tonga Hunga Ha’apai, który uaktywnił się w ostatnim okresie, była kolejną z serii notowanych w ubiegłych tygodniach jego wybuchów.

Fala tsunami dotarła już do najbliższych wybrzeży jednak nie była tak silna jak np. ta z 2011 roku, która zniszczyła japońskie wybrzeże i doprowadziła do katastrofy w elektrowni jądrowej Fukushima, czy ta z 2004 roku na Oceanie Indyjskim, która pochłonęła co najmniej 294 tysiące ofiar.

Erupcja była silna – podkreślają agencje. Na wschodnim wybrzeżu Wysp Samoa, wchodzących częściowo w skład Terytorium Samoa Amerykańskiego, odnotowano podniesienie się poziomu oceanu o ok 70 cm – zaznaczono w wydanym w sobotę komunikacie. Nie ma informacji, jak przedstawia się sytuacja w oddalonym o 887 km Królestwie Tonga, które bezpośrednio sąsiaduje z wulkanem.

Agencja Reutera pisze, że mogą być tam zagrożone plaże oraz liczne zatoki, jeśli poziom wód przekroczyłby bezpieczny poziom.

Archipelag Tonga znajduje się w tzw. pierścieniu ognia, czyli w otaczającej Ocean Spokojny strefie ciągłych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych.

