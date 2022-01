Berkowicz MASAKRUJE tzw. Polski Ład. „Wprowadza totalny burdel już do systemu podatkowego” [VIDEO]

Przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji, poseł Konrad Berkowicz, podczas pikiety pod Ministerstwem Finansów w ostrych słowach skrytykował tzw. Polski Ład.

– To co się teraz dzieje to jest strzelisty i bolesny przykład, strzelista i bolesna ilustracja myśli, o której klasyk mówił: socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju – zaczął Berkowicz.

– Nie dość, że do tej pory mieliśmy skomplikowany, obciążający polskich podatników, niejasny system podatkowy, to teraz tzw. Nowy Ład, który okazał się, no przepraszam, ale czymś co wprowadza totalny burdel już do systemu podatkowego, jeszcze bardziej skomplikował sytuację – powiedział.

– Wprowadził totalny chaos i na dodatek jeszcze zrobił dziury w systemie prawnym, dziury w kieszeniach podatników i te dziury teraz rząd próbuje znowu łatać, jeszcze bardziej komplikując sytuację – podkreślił poseł Konfederacji.

– Przykładowo w ostatni weekend Ministerstwo Finansów wystosowało rozporządzenie, według którego już nie tylko podatnicy muszą wyliczać pensję według tego skomplikowanego, niejasnego Nowego Ładu, ale jednocześnie wyliczyć według starego nieobowiązującego porządku prawnego i sprawdzić, które jest bardziej korzystne podatkowo i wybrać to bardziej korzystne podatkowo – wskazał.

– To stawia Polaków w bardzo trudnej sytuacji i nie tylko Polaków, zresztą urzędników Urzędu Skarbowego, którzy wysyłają listy do Ministerstwa Finansów, jak oni właściwie mają to wszystko liczyć, ale sytuacja jest trudna nie tylko dlatego, że jeszcze bardziej komplikuje sprawę, ale dlatego, że stawia Polaków przed wyborem: czy rozliczyć się według obowiązującego porządku prawnego i stracić pieniądze, czy rozliczyć się według starego porządku prawnego, stracić mniej pieniędzy, ale narazić się na konsekwencje prawno-skarbowe – dodał.

Następnie Berkowicz przypomniał, że „zgodnie z polskim prawem podatków należy płacić tyle, ile ustanawia ustawa, a nie jakieś rozporządzenie Ministerstwa Finansów i ktoś, kto zastosuje się do tego rozporządzenia naraża się na konsekwencje prawno-skarbowe, to jest w oczywisty sposób nielegalne rozporządzenie”.

– Jakby tego było mało, sama administracja właśnie nie nadąża za tym całym Nowym Ładem. Urzędnicy urzędów skarbowych, związki zawodowe, pytają co mają robić – podkreślił polityk.

Dalej poseł wskazał jako przykład, że „dopiero 10 stycznia został zaktualizowany formularz, który służy temu, żeby odliczać sobie comiesięczną kwotę wolną od podatków, dopiero w połowie stycznia ma być opublikowany zaktualizowany kalkulator składki zdrowotnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

– Mamy totalny chaos, który oczywiście powinien skończyć się dymisją Ministra Finansów. Mówimy to bardzo stanowczo – powiedział Berkowicz. – Jesteśmy świadkami kolejnej reformy. Kolejne reformy, kolejnych rządów dowodzą, że wszystkie dotychczasowe reformy przez kilkadziesiąt lat III Rzeczpospolitej były nieudane i wszyscy za każdym razem, że tym razem się uda, a one są nieudane dlatego, że zamiast upraszczać system podatkowy, zmniejszać obciążenia podatkowe, chce na nowo jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, wszystko uregulować, skomplikować i zbiurokratyzować – podsumował poseł Konfederacji.

Cała pikieta do obejrzenia poniżej: