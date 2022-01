Kilka słów prawdy w Polsat News. Krzysztof Bosak rozbija w drobny mak politykę Rady Medycznej i rządu [VIDEO]

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak był gościem Bogdana Rymanowskiego w porannym programie na antenie telewizji Polsat News. Nie zostawił suchej nitki na działaniach Rady Medycznej oraz polityce rządu PiS.

W programie rozmawiano m.in. o gorącym temacie mijającego tygodnia, czyli rezygnacji 13 z 17 członków Rady Medycznej przy premierze.

– Dla mnie rezygnacja większości członków rady medycznej była dobrą wiadomością – zaczął Bosak.

– Uważam, że oni odpowiadają za dotychczas realizowaną politykę (pandemiczną – przyp. red.) przed państwo i większość ich rekomendacji została spełniona – stwierdził poseł Konfederacji.

Przypomnijmy – głównym argumentem członków Rady Medycznej, którzy złożyli rezygnacje było to, że ich rekomendacje nie są realizowane.

– W pierwszej kolejności zostały zrobione lockdowny, oni to popierali i chcieli jeszcze radykalniejszej wersji, co doprowadziłoby polską gospodarkę i społeczeństwo do ruiny – mówił Bosak.

– Oni popierali wprowadzenia przeorganizowania systemu opieki zdrowotnej, polegającego na zamknięciu oddziałów specjalistycznych i przekształceniu całych szpitali na covidowe, co spowodowało wstrzymanie normalnego funkcjonowania szpitali i – już wiemy to z danych z Ministerstwa Zdrowia – spadek osobodni hospitalizacji w pandemii. W 2020 i 2021 roku mniej osób było hospitalizowanych, rozpoznano mniej zapaleń płuc, mniej osób miało dodatkową wentylacje itd. – powiedział Krzysztof Bosak.

– Czyli oni (Rada Medyczna – przyp. red.) odpowiadają za częściowy paraliż służby zdrowia, który wygenerował pewną cześć zgonów nadmiarowych.

– To, co wiemy z danych Ministerstwa Zdrowia, to gwałtowny wzrost zgonów w domach. Oni również za to odpowiadają, ponieważ nie protestowali, kiedy rząd realizował tę politykę.

– Oni również popierali tworzenie szpitali specjalistycznych, tych dodatkowych – covidowych, które w większości nie zostały nigdy wypełnione, a które były nam w mediach pokazywane, żeby stworzyć wrażenie, że zwiększono liczbę łóżek szpitalnych, i że zwiększono zakres obsługi pacjentów podczas gdy on się zmniejszył – kontynuował Bosak.

– W wyniku lockdownu ochrony zdrowia i wprowadzeniu segregacji na oddziałach np. na SORach, komuś kto ma zawał serca albo rodzi można odmówić (przyjęcia – przyp. red.), bo nie ma testu. Oni na to wszystko się zgadzali.

– Ostania sprawa – program szczepień. Została zaszczepiona połowa społeczeństwa. To nie jest mało. Znacznie więcej niż w wielu innych państwach na świecie. Wydano na to gigantyczne pieniądze. Kiedy to wprowadzano, to dokument pod nazwą ‚Narodowy Program Szczepień’ był świstkiem – pokazaliśmy, że nie ma tam kluczowych informacji. Rok później dopiero ustanowiono program kompensacji za negatywne odczyny poszczepienne. Do dziś nie mamy systemu tak jak w innych państwach zachodnich, który uczciwie zbiera wszystkie doniesienia na ten temat. Lekarze, którzy prowadzą przychodnie, zgłaszają nam, że mają problem żeby sanepid przyjął ich zgłoszenia.

– Mamy podwójne standardy zbierania danych dla zaszczepionych i niezaszczepionych, co podważa w ogóle wiarygodność danych zbieranych przez Ministerstwo Zdrowia, a MZ przestało – jeszcze przed rezygnacją Rady Medycznej – publikować dane, więc o czym my w ogóle mówimy…

– Ci ludzie firmowali system zafałszowany, nie oparty na podstawach naukowych – podsumował działania Rady Medycznej przy premierze poseł Krzysztof Bosak.