Nie trzeba sprzątać. Bosak kontra Kierwiński. Konfederata pozamiatał w Polsat News [VIDEO]

W „ Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” gośćmi byli m.in. poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Między politykami doszło do ostrej wymiany zdań na temat pandemicznego bezprawia i koronarestrykcji.

W programie poruszono m.in. temat niewpuszczenia Novaka Djokovicia do Australii.

– Prawo obowiązuje wszystkich. Prawo powinno być przestrzegane. Ta konsekwencja bardzo, bardzo charakterystyczna i ona powinna być tak naprawdę dużą nauką dla innych krajów, także dla Polski, że jeżeli są przepisy, jeżeli są obostrzenia, to one są wprowadzone po to, żeby pomagać społeczeństwu, żeby – w tym przypadku – ratować życie ludzkie, żeby zapobiegać covidowi. Więc ja uważam, że właściwa decyzja i chciałbym, naprawdę chciałbym, żeby taka konsekwencja była także w Polsce. Bo my ciągle mamy z tym problem – grzmiał Marcin Kierwiński.

– Ja nie mówię tutaj o wpuszczaniu czy niewpuszczaniu. Tam nie wpuszcza się pierwszej rakiety świata, w Polsce nie przestrzega się kwestii paszportów covidowych, nie przestrzega się kwestii maseczek – ciągnął dalej poseł PO.

– Ale jak nie ma prawa, to co chce pan przestrzegać? – wtrącił Krzysztof Bosak.

– Jeżeli chodzi o maseczki, to prawo jest. Wystarczy je tylko przestrzegać, a z drugiej strony, wie pan, jakaś elementarna przyzwoitość wobec tych, z którymi się pan spotyka, wobec własnej rodziny, wobec znajomych – grzmiał Kierwiński.

– A jak pan to wyjaśni, że sądu uchylają mandaty za maseczki, bo nie ma tego w ustawie? – dopytywał poseł Konfederacji.

– Ja panu wytłumaczę jedną rzecz: jeżeli maseczka może pomóc komuś w tym, aby nie zachorował – nie panu, tylko osobie, która potencjalnie się z panem spotka, jeżeli pan jest zakażony, to normalny człowiek ma w sobie tyle empatii, żeby to zrozumieć – mówił Kierwiński.

Krzysztof Bosak podkreślił, że „rozumie ten sposób rozumowania”. – Zwracam tylko uwagę na pana niekonsekwencję, że powiedział pan o prawie – wskazał.

– Tak, jest rozporządzenie, które wy chcecie bardzo chętnie łamać, chociażby w Sejmie. I dobrze, że nie jesteście w stanie tych obostrzeń w Sejmie już łamać – odparł przedstawiciel PO. Bosak jednak przypomniał, że „rozporządzenie nie może wyjść poza ustawę”.

– Czy popiera pan, jako polityk opozycji, niszczenie praworządności przez rząd PiS-u? – zapytał prowokacyjnie Bosak.

– Jeszcze raz, popieram panie pośle wszystko to, co ratuje życie i zdrowie ludzi. Jeżeli pan tego nie popiera, to ja się bardzo panu dziwię, bo pan jako polityk powinien przede wszystkim dbać o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków – grzmiał Kierwiński.

Bosak zapewniał, że „jest za tym, żeby przestrzegać prawa”.

Źródło: Polsat News