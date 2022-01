Odbito synagogę, zakładnicy uwolnieni, porywacz nie żyje. Dodatkowe informacje

„Modlitwy zostały wysłuchane. Wszyscy zakładnicy są na zewnątrz żywi i bezpieczni” – pisał Abbott na Twitterze. Podczas transmitowanego na żywo na stronie na Facebooku nabożeństwa kongregacji rozpoczętej o 10 rano lokalnego czasu można było usłyszeć niewyraźne krzyki mężczyzny o umieraniu i o tym, że nie lubi policji. Na nagraniu nie było widać, co dzieje się wewnątrz synagogi.

Funkcjonariusze zostali wezwani o około 10:41. Okazało się, że porywacz zatrzymał czterech zakładników w tym rabina Charlie Rabbi Cytron-Walkera.

„Mężczyzna twierdził, że ma broń i materiały wybuchowe wziął rabina i kilka innych osób za zakładników w synagodze. (…) Zażądał widzenia ze swoją „siostrą”, która w rzeczywistości może nie być z nim spokrewniona i która obecnie przebywa w areszcie federalnym za +akty terrorystyczne w Afganistanie. (…) Mężczyzna twierdził, że on i jego siostra pójdą do Jannah (muzułmańskie niebo) po tym, jak ją zobaczy” – pisała gazeta powołując się na teksański Departament Bezpieczeństwa Publicznego.

Według źródeł ABC News, podejrzany mówiąc o siostrze odniósł się do znanej terrorystki, Aafii Siddiqui. Przebywa ona po zranieniu przez współwięźniarkę w federalnym ośrodku medycznym Carswell, w więzieniu dla kobiet w Fort Worth. Odsiaduje 86-letni wyrok w USA po skazaniu w 2010 roku za strzelanie do żołnierzy i agentów FBI. Porywacz zakładników domagał się jej uwolnienia.

The Washington Post poinformował, że porywacz został zastrzelony podczas akcji służb specjalnych w synagodze. Amerykańskie media podawały, że synagogę otoczyła policja przy wsparciu Federalnego Biura Śledczego. Agenci FBI prowadzili przez kilka godzin negocjacje z porywaczem. Ok. godziny 17 jeden z zakładników został zwolniony przez porywacza. Nie doznał żadnych obrażeń i nie wymagał przewiezienia do szpitala.

The Texas Dept. of Public Safety is on the scene of the tense hostage situation in Colleyville, Texas.

They are working with local and federal teams to achieve the best and safest outcome.

I continue to monitor the situation through DPS.@TxDPS https://t.co/bAARmIifdb

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 15, 2022